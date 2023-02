Taylor Lautner ha mencionado por primera vez en mucho tiempo a su ex, Taylor Swift. La pareja de artistas estuvo saliendo allá por 2009 y su romance quedó plasmado en la película que hicieron juntos, 'Historias de San Valentín', y también en la cultura popular.

Su relación también coincidió precisamente con esa famosa noche de los premios MTV VMAs donde Taylor ganó mejor vídeo del año y Kanye West saltó al escenario para gritarle el micro y dejar claro que le parecía que el mejor vídeo era el de Beyoncé.

Ese evento ha traído mucha cola a lo largo de los años tanto en la relación de Swift con West y las Kardashian como en su propia carrera, con su era 'Reputation'.

Ahora, su ex Taylor Lautner, que ahora tiene un podcast con su mujer Taylor Dome Lautner (sí, no hay más nombres en la vida), ha hablado inesperadamente de la cantante y de esa situación. Todo viene a raíz de que su mujer le preguntase a qué momento de su vida elegiría regresar si pudiera.

"Probablemente los VMAs de 2009. Cuando presenté el premio de Taylor y no sabía que lo de Kanye West no era parte de la gala", ante su sincera respuesta su mujer racciona con un, "he fallecido".

"Yo presenté el premio, así que le entregué la estatuilla. Di como cinco pasos atrás y estaba detrás de ella. Y en mitad de su discurso de agradecimiento, saltó Kanye al escenario", recuerda Lautner.

Taylor Swift y Kanye West en ese fatídico momento de los VMAs 2009 | Getty

"Apenas lo escucho, no les veo. Simplemente asumí que todo estaba pactado y ensayado, porque ¿para qué si no iba Kanye West a saltar al escenario e interrumpir a Taylor Swift? Simplemente no le veía sentido", afirma el actor de 'Crepúsculo'.

Al final confiesa que terminó riéndose nerviosamente para ir con el momento, pero hasta que no vio la expresión de Swift no entendió que no tenía nada de planeado.

"Él volvió a saltar. Ella terminó. Y en el segundo que se dio la vuelta y le vi la cara por primera vez, fue como, 'Oh no. Eso no ha sido bueno'".

Lo cierto es que Taylor también habló de ambos y esa noche, a su manera y como mejor sabe: con una de sus canciones.

El tema 'Back to december' está famosamente inspirado en su relación con Taylor Lautner, donde Swift reconoce que ella no se portó bien y recuerda cosas de él como "tu piel bronceada, tu sonrisa dulce".

"Tan bueno conmigo, y cómo me sostuviste en tus brazos esa noche de septiembre, la primera vez que me viste llorar". ¿Adivináis en qué fecha fueron los VMAs ese año? Efectivamente, en septiembre.