Las fotos en una piscina de Sydney Sweeney y su novio donde se dejan llevar por la pasión

La chispa entre Sydney Sweeney, de 27 años, y Scooter Braun, de 44, surgió el pasado verano durante la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, y lo que entonces parecía un encuentro fortuito entre la actriz y el productor musical, ha ido evolucionando hacia lo que muchos consideran ya un romance.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, sus apariciones públicas hablan por sí solas, y es que se dejan ver de la mano, sonríen, se abrazan y no ocultan la evidente complicidad que comparten.

Poco después de que varias fuentes cercanas aseguraran que están juntos, que "es muy real" y "van a tope", nuevas imágenes siguen reforzando la idea de que su relación se encuentra en un punto cada vez más sólido.

Las fotografías más recientes, obtenidas por el Daily Mail, los muestran relajándose en una piscina de los Florida Keys, acompañados de un grupo de amigos, y en una de las imágenes, Braun aparece abrazando por detrás a una Sweeney sonriente dentro del agua.

Una de las cosas que tienen en común es la polémica dentro de sus carreras. Tras su ruptura con Davino, el nombre de Sweeney ha estado en el punto de mira por una campaña publicitaria por la que se le acusó de racista o por declaraciones públicas que reavivaron el debate sobre su imagen sexualizada en la industria.

Braun, una figura influyente en la industria musical, ha sido protagonista de disputas como la de los derechos de Taylor Swift de sus primeros discos, algo que le costó el rechazo de muchos fans al productor.