Ireland Baldwin carga contra Kim Kardashian por utilizar un bolso de piel de elefante: "Repugnante y vergonzoso"

La nueva serie de Kim Kardashian, Todas las de la ley, lleva menos de un mes en el aire y ya se ha visto envuelta en polémica, y es que en algunas escenas aparece un bolso Birkin de la firma Hermès que aseguran que está hecho de piel de elefante.

Pero el debate se intensificó cuando David Wesson, creador de contenido de moda y propietario de la cuenta Birkin Junky, difundió un vídeo que muestra a Kim en un clip de la serie durante el descanso del rodaje posando con ese bolso.

La publicación ha desatado la indignación de activistas y seguidores comprometidos con la protección animal, entre ellos Ireland Baldwin, la hija del actor Alec Baldwin, quien no dudó en expresar su desaprobación de manera contundente.

La modelo y activista ha calificado la elección del bolso como "repugnante y vergonzoso": "No entiendo cómo se apoya a esta gente de esa manera", escribía en sus historias de Instagram, donde compartió la publicación.

Además, Ireland ha comentado en el post: "Esto va... más allá", se puede ver en los comentarios que dejó Baldwin y que recoge medios como Buzzfeed.

En el pie de foto, Wesson aclaraba: "Hermès ya no fabrica bolsos de piel de elefante (¡gracias a Dios!), pero en los 80 recibieron un encargo personalizado de un cliente que trajo una piel de elefante de un safari de caza. Rara vez aparecen, pero cuando lo hacen, arrasan en internet", explica dando a entender que hay una serie limitada de bolsos hechos con piel de elefante que se hicieron hace décadas.

Baldwin ya había mostrado su postura en otras ocasiones similares, como en 2018, cuando protagonizó una campaña para PETA , la organización en contra de la crueldad hacia los animales, con el lema: "Prefiero estar desnuda que vestir pieles", denunciando el uso de pieles de animales en la moda.