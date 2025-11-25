Ariana Grande y Cynthia Erivo improvisaron la escena más emotiva de Wicked Parte II y cambiaron todo el rodaje

Wicked Parte II ha llegado a los cines para poner punto y final a la adaptación de este popular musical de Broadway en la gran pantalla. Lo que arrancó en 2024 con una joven Elphaba entrando en una escuela en la que la por aquel entonces llamada Galinda era la reina del baile, termina por todo lo alto en una emotiva despedida que ha cautivado a los fans.

Ahora bien, este final no habría sido tan emocionante de no ser por la buena relación entre sus dos protagonistas. Y es que Ariana Grande y Cynthia Erivo han demostrado su afecto tanto en la película como en la vida real. Una amistad que las llevó a improvisar lo que ya se ha convertido en la escena más bonita de la película.

Ariana Grande y Cynthia Erivo vuelven a ser Elphaba y Glinda en Wicked parte 2 | Universal

ANTENCIÓN: SPOILERS DE WICKED PARTE II

Cuando la cinta está en pleno clímax y la Bruja Malvada del Oeste está a punto de protagonizar su momento más emblemático de El Mago de Oz, ambos personajes protagonizan un bello número que les sirve de despedida. Una balada que saca a relucir las lágrimas de todos aquellos dispuestos a dejarse atrapar por la magia de la tierra de Oz.

Tal y como ha revelado su director, Jon M. Chu, esta escena habría sido muy diferente si las actrices no se hubieran dejado llevar durante los primeros ensayos. En lugar de cantar, tanto Ariana como Cynthia optan por usar su voz natural y abrazarse en un rincón. Acto seguido, ambas apoyan sus manos en una pared imaginaria que, posteriormente en la película, se recreó con un muro falso. El cineasta, al ver esta interpretación que no figuraba en el guion, "se echó a llorar".

El director Jon M. Chu con Ariana Grande y Cynthia Erivo en el rodaje de Wicked: For Good | Gtres

"Lo descubrimos durante los ensayos", comenta Chu: "Cynthia la agarró y le dijo: Ven aquí. Y yo le pregunté: ¿Dónde vais? Fueron a una esquina y ella la metió en una caja o armario". A partir de entonces, los planes de rodaje cambiaron por completo y el director se dio cuenta de que la escena improvisada se debía mantener en el montaje final.

No obstante, para conseguirlo, debían echar abajo el decorado que habían montado. "Teníamos que derribar ese muro", continúa Chu: "Me dijeron que si lo derribaba, ya no podría usar el decorado. Pero no me importó. Era el momento. Había que derribar el maldito muro".

Ariana Grande y Cynthia Erivo en la premiere de Wicked: For Good de Londres | Gtres

Así, lo que comenzó como una prueba de Cynthia, se convirtió en una escena emblemática dentro del musical, como bien ha recogido Variety. Un adiós en pantalla grande que, con cada actriz en un lado del plano y divididas por una pared, hizo que la cinta llegara a su momento más emotivo.

Wicked Parte II ya es uno de los grandes estrenos del año y todo apunta a que tendremos noticias de la cinta cuando llegue la temporada de premios. Una adaptación que ha sabido capturar a la perfección el imaginario de Oz en un musical repleto de canciones que pocos olvidarán.