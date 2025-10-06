Sydney Sweeney "va a tope" con Scooter Braun: 16 años mayor, divorciado y con 3 hijos

A principios de este año, Sydney Sweeney puso fin a su compromiso con Jonathan Davino, con quien mantuvo una relación de 7 años. La ruptura coincidió con los rumores que la vinculaban con su coprotagonista en Cualquiera menos tú, Glen Powell, tras la intensa química que ambos mostraron dentro y fuera del set.

Casi un año después de aquel revuelo, Sweeney parece haber encontrado nuevamente el amor, y no con quien los fans imaginaban, sino con el empresario musical Scooter Braun, a quien conoció en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez el pasado junio.

Desde entonces, han compartido varios momentos juntos como el fin de semana del Día del Trabajo en Lake Tahoe, encuentros en Los Ángeles con los padres de Sweeney, salidas a galerías, cenas íntimas o más recientemente el 28 cumpleaños de la actriz.

Sydney Sweeney y Scooter Braun | Cordon Press

Fuentes cercanas aseguran que la relación entre ambos va mucho más allá de un simple coqueteo: "Puedo decirles que es muy real y que él está muy feliz", ha dicho una fuente a Page Six.

Aunque entre ellos hay una diferencia de edad de 16 años (ella tiene 28 y él 44), las fuentes aseguran que esto no ha sido un impedimento y que, aunque Braun dudó al principio, fue Sweeney quien habría dado el primer paso en Venecia.

"No es una relación casual. Van a tope y están juntos", aclaraba otra fuente que conoce a Braun. "Cualquiera que lo hace público no está bromeando, ¿verdad?".

Prueba de ello ha sido su última salida romántica por Nueva York cuando Sydney, que se encuentra en Manhattan promocionando su película Christy, y Scooter han sido vistos de nuevo mostrándose cariñosos y dándose la mano públicamente.

Scooter, por su parte, estuvo casado con la empresaria y activista Yael Cohen durante casi 8 años, desde 2014, y tuvieron tres hijos juntos. En julio de 2021, Braun presentó la solicitud de divorcio y en septiembre de 2022 se oficializó.