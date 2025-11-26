Vin Diesel sale en defensa de Dwayne Johnson tras las disputas de su pasado y su reconciliación

Vin Diesel y Dwayne Johnson pasaron de enemigos a compañeros inseparables en la franquicia Fast and Furious. Sin embargo, en la vida real, el camino de su relación funcionó a la inversa. Y es que si bien ambos forjaron un sano compañerismo en la quinta entrega de la saga de los coches más loca del cine, a partir de 2016 todo se rompió.

The Rock publicó en sus redes sociales un mensaje en el que calificaba de "nenazas" a parte del reparto de la franquicia. Poco después, el actor firmó un contrato para protagonizar su propio spin-off con Jason Satham; algo que no gustó a ninguno de los miembros originales de Fast and Furious.

Así, la batalla entre ambos aceleró a todo gas y, ya en 2021, Diesel pidió al exluchador que volviera a su "familia". No obstante, Johnson vio este mensaje de su antiguo amigo como una manipulación y se negó rotundamente a regresar. Unas palabras que, tan solo dos años después, fueron olvidadas.

Vin Diesel y Dwayne Johnson en 'Fast and Furious' | Universal Pictures

Después del fracaso de Black Addam y la llegada de James Gunn al universo DC, Johnson se lo pensó dos veces. Su personaje apareció por sorpresa en el final de Fast X, dejando claro que no se iba a perder la entrega final que tanto tiempo llevan esperando los fans.

Entre medias, The Rock ha protagonizado la que habría sido su gran oportunidad de cara a los Oscar. Pero The Smashing Machine no aplastó la taquilla como se esperaba; todo lo contrario. Motivo por el que Vin Diesel ha creído oportuno mostrar su apoyo al que ya es de nuevo su amigo.

"Uno de los mejores regalos de la vida no es algo que se pueda comprar, sino las relaciones que se forjan a lo largo del camino", comienza el texto de la última publicación del eterno Toretto en Instagram. En ella, podemos ver a ambos actores en una lectura de guion.

Vin Diesel | Getty

"Quería hablar un momento sobre The Smashing Machine", continúa antes de explicar su experiencia personal con el personaje que encarna Johnson: "Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Mark Kerr fue uno de mis primeros amigos cuando me mudé de Nueva York a California. Conectamos de inmediato, y la razón es simple: es una de las personas más amables y cariñosas que jamás conocerás". Además, revela cuál fue su relación profesional: "Me entrenó para el primer XXX, así que, de una forma preciosa, estuvo ahí al principio de mi carrera en el cine de acción".

"Permitidme celebrar a Dwayne", escribe: "La gente no entiende lo que se necesita para mantener una imagen global todos los días". Acto seguido, el actor se remonta al primer encuentro que tuvieron los dos intérpretes: "Recuerdo haberle preguntado a nuestra familia global con quién les gustaría verme trabajar y una mujer llamada Jan dejó un comentario diciendo que su sueño era que colaborara con Dwayne. Lo que siguió se convirtió en una de las parejas más dinámicas del cine: dos personalidades fuertes que se impulsaron mutuamente y crearon algo inolvidable. Cuando entró en Hobbs, lo hizo con total compromiso y dejó una huella imborrable en el Salón de la Fama de personajes de Universal".

"Dwayne realmente lo logró… Nos llevó al pasado y brilló al hacerlo. Estoy orgulloso de ambos", concluye, haciendo referencia al actor y a su personaje real.

Así pues, parece que las disputas entre ambos se han olvidado; al menos de cara al público. Fast X: Parte 2 tiene previsto llegar a los cines el próximo año y, si bien todavía no hemos podido disfrutar de su primer tráiler, esta publicación parece dejar claro que todo sigue su rumbo.