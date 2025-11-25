La foto en bikini de la hija de Gwyneth Paltrow que se ha llenado de elogios y la comparan con sus padres

En el mundo del entretenimiento nacer bajo un apellido famoso suele abrir puertas que para muchos otros permanecen cerradas, y ser un nepo baby significa crecer con esa cercanía a la industria, con los recursos y la visibilidad que brinda una familia conocida.

Pero ese mismo privilegio trae consigo un reto frente al público, ya que resulta casi automático relacionar los logros de estos jóvenes con sus familias antes que con su talento, lo que los colocabajo una lupa especialmente exigente.

Dentro de esa larga lista de jóvenes que ya están considerados nepo babies entra Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin.

La joven de 21 años ha sido acusada de beneficiarse del nepotismo en varias ocasiones, como en su carrera como modelo, y ella ha respondido asegurando que siempre la han obligado a trabajar y su educación se ha basado en el esfuerzo y en valorar lo que tiene.

Sin embargo, ahora Apple ha compartido una imagen en redes sociales posando con un bikini rojo, el pelo rubio suelto y mirando a la cámara con serenidad, en la que los comentarios se han llenado de mensajes como "increíblemente hermosa", destacando su innegable belleza y el parecido con sus padres.

Mientras un usuario comentaba: "Te pareces a tu padre en esta foto", otro escribía: "Es Gwyneth actualizada".

Este momento en la playallega poco después de las críticas a las que la joven se enfrentó tras una actuación en Nashville junto con el grupo Jade Street, en el que ella era la voz principal.

El vídeo se viralizó y muchos usuarios cuestionaron su capacidad vocal, achacando su oportunidad a la falta de meritocracia.