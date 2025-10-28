Sydney Sweeney habla sobre su imagen en Hollywood y ser una sex symbol: "La gente cree que me conoce pero no es así"

Desde su aparición en la exitosa serie Euphoria, Sydney Sweeney se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras de Hollywood.

Su interpretación de Cassie Howard, un personaje vulnerable y complejo que explora la inseguridad, el deseo y la búsqueda de validación, no solo la catapultó a la fama internacional, sino que también la posicionó como un nuevo símbolo de sensualidad y empoderamiento.

En los últimos años, Sweeney ha combinado su talento como actriz con una imagen pública que proyecta seguridad en sí misma, participando en producciones como The White Lotus o Anyone ButYou.

Ahora, la actriz ha hablado con Variety sobre cómo es percibida en la industria y ha querido dejar claro que su sensualidad no es un papel, sino una forma de expresión personal.

"Interpreto muchos personajes muy distintos, y creo que mucha gente cree conocerme, pero no es así", explicaba.

"Así que cuando la gente piensa: 'Ah, es un símbolo sexual' o 'Se está inclinando hacia eso', yo les digo: 'No, simplemente me siento bien, lo hago por mí y me siento fuerte'", decía.

"Espero poder inspirar a otras mujeres a tener confianza en sí mismas y a hacer alarde de lo que tienen y sentirse bien, porque no deberían tener que disculparse, esconderse o cubrirse en ninguna habitación", comentaba.

Además, Sydney ha demostrado que su carrera va mucho más allá de los papeles que destacan su sensualidad o feminidad, y así lo demuestra con proyectos más intensos y físicamente exigentes, como su reciente papel en la película Christy, donde interpreta a una boxeadora.