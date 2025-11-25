James Van Der Beek reaparece con mejor aspecto y su mujer comenta que "se está recuperando"

James Van Der Beek, el inolvidable Dawson de Dawson Crece, ha vivido varios meses difíciles desde que se revelara su diagnóstico de cáncer colorrectal en estadio 3 en noviembre de 2024.

Hace poco más de un mes, su reaparición fue a través de un vídeo, en el que se le vio visiblemente debilitado, durante el reencuentro benéfico del elenco de la serie en Nueva York, ya que no pudo asistir en persona por problemas de salud.

Sin embargo, James ha sorprendido gratamente a sus seguidores con una publicación en la que parecía estar mejor, algo que su mujer, Kimberly, ha confirmado comentando: "Eres un mago. ¡Te estás recuperando!".

En el vídeo se prueba una camiseta de su película Varsity Blues (1999), una prenda que forma parte de la edición limitada de objetos de la serie y la película que él mismo puso a la venta para recaudar fondos.

Van Der Beek ya había lanzado camisetas firmadas para ayudar a sufragar los costes de su tratamiento, destinando el 100 % de los beneficios a familias que también enfrentan el cáncer, incluida la suya.

"¡Por demanda popular! Mi camiseta favorita. Tal vez todo fueron jugadas divertidas que nos pusieron en las secuencias de fútbol para los partidos fuera de casa... Pero siempre me encantó ponerme los blancos del equipo", comenzaba escribiendo en el pie de foto.

"El año pasado, cuando saqué la camiseta del Blues, me sorprendió el amor y el apoyo que recibí de todos vosotros. Ha significado más de lo que puedo expresar", continuaba Van der Beek.

"Espero que disfrutéis este tanto como el original. Para mí, cada jersey que firmo es un momento mágico de círculo completo. Gracias por el amor, las oraciones, el apoyo, y por hacer que esta camiseta signifique algo mucho más grande que una película", añadía.

Al final del post aclaraba: "Las ganancias van directamente a ayudar con el tratamiento y apoyar a las familias que caminan por el mismo camino".

En pleno auge de Dawson Crece, Van Der Beek dio el salto a la gran pantalla con Varsity Blues, donde se metió en la piel de Jonathan "Mox", un joven quarterback de un pequeño pueblo de Texas que debe liderar a su equipo después de que la estrella principal se lesione.