Ruby Rose acusa a Sydney Sweeney de odiar a la comunidad gay y habla del fracaso de Christy: "Eres una cretina y arruinaste la película"

Sydney Sweeney llevó a cabo una dura transformación física para ponerse en la piel de la boxeadora Christy Martin. Sin embargo, su estreno no ha cosechado los resultados esperados: todo lo contrario. La cinta ha sido un gran fracaso en taquilla, considerada como una de las peores recaudaciones en películas presentadas en más de 2000 salas.

La actriz de Euphoria defendió Christy en redes sociales, afirmando que estaba "orgullosa" de su trabajo y de la producción en su conjunto. Una declaración que Ruby Rose, quien parecía que habría sido una de las estrellas del filme, no ha aceptado precisamente con una sonrisa.

Sydney Sweeney en Christy | Top Film Distribution - Gtres

Ruby, conocida por la serie Batwoman o por su paso por Orange is the new black, ha publicado un hilo en Threads en el que ha interpelado directamente a Sydney. De hecho, carga sobre las espaldas de la intérprete la culpa del batacazo de la cinta, la acusa de robar la cinta e incluso de odiar a las comunidad gay.

"El guion original de Christy Martin era increíble. Transformador. Iba a interpretar a Cherry", comienza escribiendo, sin entrar en detalles sobre quién es Cherry en la película (quizás un personaje que quedó fuera del corte final o el apodo que le da a la protagonista).

"Todos estábamos familiarizados con el material original. De hecho, la mayoría de nosotros éramos gays", comenta sobre el equipo inicial de la cinta: "Esa es en parte la razón por la que seguí dedicándome a la actuación. Perder papeles es algo que ocurre constantemente".

Sydney Sweeney en Christy | Elevation Pictures

"Su equipo de prensa habla del fracaso y dice que Sydney Sweeney lo hizo por la gente", continúa antes de atacar directamente a la actriz: "Ninguna de esa gente quiere ver a alguien que los odia paseándose por ahí fingiendo ser uno de nosotros".

"Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy merecía algo mejor", concluye en su escrito, dejando clara su opinión al respecto.

Así pues, Ruby critica al equipo que tomó la decisión de contratar a una actriz heterosexual para el papel de una mujer homosexual. Aunque, no bastante con eso, achaca a Sydney de conductas homófobas.

Por el momento, Sydney Sweeney no ha respondido al mensaje. Una polémica más que suma la actriz a su ya larga lista de críticas recibidas en los últimos meses.