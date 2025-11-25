EN UN HOTEL EN CHICAGO
La actriz de American Pie, Tara Reid, dice que la drogaron tras verla inconsciente en un vídeo donde se la llevan en camilla
Tara Reid ha hablado después de salir a la luz un vídeo suyo donde aparece en silla de ruedas prácticamente inconsciente en un hotel y acabó yendo al hospital en camilla. La actriz de American Pie asegura que le pusieron algo en la bebida.
La actriz de 50 años Tara Reid conocida por películas como American Pie, Leyendas Urbanas o El gran Lebowski ha protagonizado un delicado momento en un hotel de Chicago que está dando mucho de qué hablar.
Y es que, el medio TMZ ha publicado un vídeo donde se puede ver a Tara siendo asistida por varias personas mientras ella balbucea algunas palabras pero está prácticamente inconsciente e inmóvil.
En el vídeo estas personas intentan que Reid se siente en una silla de ruedas pero luego vemoscómo unos paramédicos la sacan del hotel en camilla para llevarla a un hospital.
TMZ ha hablado con la actriz quien ha contado que fue cree que fue drogada echando algo en su bebida mientras tomaba algo en el bar del hotel. Así, Tara Reid explica que llegó al hotel el sábado por la noche y bajó a tomar algo, concretamente una copa de vino. Mientras disfrutaba de su bebida salió a fumar y se encontró en el vestíbulo con un grupo de youtubers y uno de ellos la acompañó a fumar fuera.
Al terminar de fumar, Tara explica que volvió al bar y vio que había una servilleta encima de su copa, servilleta que ella no había colocado. Aunque afirma que la quitó y se terminó su copa. La actriz asegura que esto es lo único que recuerda de esa noche antes de despertarse en el hospital.
La policía explicó al medio que a las 00:39 horas recibieron una llamada donde explicaban que había "una persona enferma" pero que no se hizo ninguna mención de que "hubiera sido drogada".
En el pasado Tara Reid ha tenido problemas con varias sustancias pero, insiste, que esa noche solo tomó una copa. Las personas que grabaron el vídeo han comentado, también a TMZ, que Reid gritaba: "No sabes quién soy. Soy famosa. Soy actriz".
Tras lo ocurrido, el representando de Reid ha declarado a medios como Page Six: "Tara Reid presentó una denuncia policial tras un incidente en el que cree que manipularon su bebida. Está cooperando plenamente con la investigación".
"Tara se está recuperando y pide privacidad durante este momento traumático. También insta a todos a tener cuidado, a vigilar sus bebidas y a nunca dejarlas desatendidas, ya que esto le puede pasar a cualquiera. No hará más comentarios por el momento".
