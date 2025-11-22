Dwayne Johnson revela el papel que le negaron en El diablo viste de Prada 2 y Emily Blunt lo confirma: "Está buenísimo"

El diablo viste de Prada fue todo un éxito que ha pasado a la historia de la cultura pop. Tanto es así que la esperadísima secuela llegará a los cines 20 años después de la entrega original, recuperando a los personajes de Anne Hathaway y Meryl Streep.

Quien tampoco se ha querido perder esta celebrada continuación del mundo de la moda en el cine ha sido Emily Blunt y, en una reciente entrevista junto a su compañero de reparto en The Smashing Machine Dwayne Johnson, ha revelado que The Rock estuvo a punto de participar en El diablo viste de Prada 2.

Ha sido el propio Johnson el que ha contado su deseo de aparecer en la película, llegando incluso al casting: "Me presenté. Se lo dije cuando estaba filmando", explica sobre su conversación con Emily. La actriz, por su parte, ha confirmado que el exluchador "intentó" obtener un pequeño papel en la producción.

Meryl Streep y Anne Hathaway como Miranda y Andy en El diablo viste de Prada 2 | 20th Century Studios

Asimismo, The Rock ha dado detalles sobre qué personaje habría interpretado, señalando que era "simplemente alguien que sabía de moda, que fuera genial". A lo que Blunt, en tono de broma, añade que "sería alguien genial caminando con tacones, como tú". "Tacones número 15", contesta Johnson; mientras la intérprete se dirige al entrevistador de Entertainment Weekly: "Deberías verlo con tacones. Está buenísimo".

El diablo viste de Prada 2 está en plena posproducción y, tal y como ha explicado Emily, el secretismo en torno a la cinta es absoluto: "Intentas que hable de la película y no puedo decir nada".

La secuela tiene previsto llegar a las salas de cine el 30 de abril de 2026 y, después de estas declaraciones, solo hay algo que el público sabe con certeza: Dwayne Johnson no vestirá taconazos junto a Miranda y Emily en la película.