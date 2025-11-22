LA SECUELA LLEGA EL PRÓXIMO AÑO
Dwayne Johnson revela el papel que le negaron en El diablo viste de Prada 2 y Emily Blunt lo confirma: "Está buenísimo"
El diablo viste de Prada tendrá su secuela 20 años después de la entrega original. El reparto de la primera cinta vuelve al completo, incluyendo a Emily Blunt, quien junto a Dwayne Johnson ha revelado el papel al que aspiraba The Rock para la segunda parte.
El diablo viste de Prada fue todo un éxito que ha pasado a la historia de la cultura pop. Tanto es así que la esperadísima secuela llegará a los cines 20 años después de la entrega original, recuperando a los personajes de Anne Hathaway y Meryl Streep.
Quien tampoco se ha querido perder esta celebrada continuación del mundo de la moda en el cine ha sido Emily Blunt y, en una reciente entrevista junto a su compañero de reparto en The Smashing Machine Dwayne Johnson, ha revelado que The Rock estuvo a punto de participar en El diablo viste de Prada 2.
Ha sido el propio Johnson el que ha contado su deseo de aparecer en la película, llegando incluso al casting: "Me presenté. Se lo dije cuando estaba filmando", explica sobre su conversación con Emily. La actriz, por su parte, ha confirmado que el exluchador "intentó" obtener un pequeño papel en la producción.
Asimismo, The Rock ha dado detalles sobre qué personaje habría interpretado, señalando que era "simplemente alguien que sabía de moda, que fuera genial". A lo que Blunt, en tono de broma, añade que "sería alguien genial caminando con tacones, como tú". "Tacones número 15", contesta Johnson; mientras la intérprete se dirige al entrevistador de Entertainment Weekly: "Deberías verlo con tacones. Está buenísimo".
El diablo viste de Prada 2 está en plena posproducción y, tal y como ha explicado Emily, el secretismo en torno a la cinta es absoluto: "Intentas que hable de la película y no puedo decir nada".
La secuela tiene previsto llegar a las salas de cine el 30 de abril de 2026 y, después de estas declaraciones, solo hay algo que el público sabe con certeza: Dwayne Johnson no vestirá taconazos junto a Miranda y Emily en la película.
