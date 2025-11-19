Las dificultades que sufre Sandra Bullock tras la muerte de su novio: "Era la razón para levantarse cada día"

La actriz Sandra Bullock ha estado prácticamente desaparecida del ojo público desde el fallecimiento de su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, en 2023 a los 57 años, tras un diagnóstico de ELA que le llegó tres años antes.

Cerca de dos años después de su muerte, fuentes cercanas aseguran que Bullock no se ha retirado profesionalmente, sino que está dedicando este tiempo a procesar su duelo, apoyarse en sus hijos y replantear su regreso a la industria a su propio ritmo.

Sandra Bullock y su novio Bryan Randall | Gtres

"Sandra no se ha retirado en silencio", explicaba la fuente al Daily Mail. "Pero se necesitará algo muy especial para volver a trabajar. Tiene un par de proyectos en marcha, pero nada definitivo".

Según esta persona cercana a Bullock, la actriz "dará todas las entrevistas, hablará de todo lo que ha estado pasando, pero aún no está lista... regresará a su debido tiempo y en sus propios términos". Además, ha afirmado que su alejamiento no se debe a la "barrera de la edad" en Hollywood, sino que la pérdida de Randall "fue un golpe durísimo".

Bullock, que mantuvo una relación de ocho años con Randall y compartía con él la vida familiar junto a sus hijos adoptivos Louis y Laila, comentó a sus amigos que estaría dispuesta a salir conotro hombre aunque, para ella, el fotógrafo siga siendo irremplazable. "Cuando conoció a Bryan y se convirtió en madre, todo se transformó rápidamente en que ellos se convirtieran en los amores de su vida", decía la fuente. "La razón para levantarse cada día".

Sandra Bullock | Getty Images

"Cada persona vive el desamor de manera diferente, y para Sandra, los últimos años han sido muy difíciles. En este momento, todavía está tratando de superar algunas dificultades, pero sus hijos son un gran apoyo para ella y la ayudan a superar los momentos difíciles", añadía.

La última película estrenada de la actriz fue La ciudad perdida, en 2022 y desde entonces no había vuelto a participar en ningún proyecto hasta este 2025, cuando ha grabado Prácticamente Magia 2, la secuela de la icónica película que protagonizó junto a Nicole Kidman y que tiene su estreno previsto para septiembre de 2026.