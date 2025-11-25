Las diferencias políticas entre Nicole Kidman y Keith Urban podría ser otro motivo de su ruptura: "Conversaciones acaloradas"

Han pasado dos meses desde que se anunció la separación de Nicole Kidman y Keith Urban y los motivos, según fuentes cercanas, se atribuían a meses de inestabilidad entre la pareja.

Además, en la ciudad donde ambos residen, Nashville, corría el rumor de que otro de los detonantes habría sido la aparición de otra mujer en la vida del cantante.

Ahora, Urban ha dado un concierto en una fiesta privada en Mar-a-Lago, la mansión residencial del presidente Donald Trump, lo que ha propiciado que salgan a la luz más detalles de su divorcio de la actriz.

Una fuente ha afirmado que las diferencias políticas entre Nicole y Keith habrían sido uno de los factores decisivos en la crisis que culminó en su ruptura.

En concreto, la persona que ha revelado esta información al periodista Rob Shuter, ha dicho que el matrimonio mantenía "conversaciones acaloradas" sobre política en las que se posicionaban en "lados opuestos".

La fuente ha hecho alusión a la actuación de Keith en el complejo de Trump señalando que Nicole tiene ideales contrarios a los del presidente y defiende las causas liberales y progresistas.

"Ese momento demostró la postura de Keith. Nicole jamás pondría un pie en ese lugar, y ahí estaba Keith cantando y entreteniendo al público", explicaba.

Además, otras fuentes han confirmado que sus posturas eran tan opuestas que se volvió "imposible de ignorar".

Nicole Kidman junto a su marido Keith Urban en el US Open | Getty

Aunque la actriz habría intentado salvar su matrimonio, fue ella quién finalmente terminó la relación y solicitó el divorcio.

Sin embargo, el cantante insinuó la separación a un fan unos días antes de que la noticia saliese a la luz.

El seguidor le contó a TMZ que en un encuentro después de un concierto habló con él sobre su gran parecido físico y al decirle que lo único que los diferenciaba eran los tatuajes y el anillo de bodas, Urban respondió: "La próxima vez, probablemente serán sólo los tatuajes".