Lo que ha hecho Chris Hemsworth con su padre para retrasar los estragos del Alzheimer: "Realmente efectivo"

El pasado 23 de noviembre, Chris Hemsworth estrenó en National Geographic un documental profundamente personal titulado Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember (un viaje por carretera para recordar), en el que el actor emprende un viaje en moto por Australia junto a su padre, Craig, recientemente diagnosticado con Alzheimer.

A lo largo del trayecto, padre e hijo exploran lugares significativos de su pasado familiar mientras realizan una "terapia de reminiscencia", una técnica que utiliza recuerdos para estimular la actividad cerebral.

Guiados por el psicólogo clínico Dr. Suraj Samtani, ambos recorren desde los suburbios de Melbourne hasta los territorios remotos del norte del país, recreando escenarios de su infancia.

"Sabemos que cada vez que accedemos a un recuerdo, la conexión entre las neuronas se fortalece", ha explicado Samtani a People. "Es como añadir más carreteras a un barrio residencial. Tienes más opciones para llegar a ese barrio, y la próxima vez que quieras ir, si una carretera está bloqueada, puedes ir por otra".

Esta terapia se puede llevar a cabo mediante estímulos sencillos y al alcance de todos, pero los Hemsworth fueron más allá y recrearon el hogar de la familia en los años 90.

"Recrear la casa en las afueras de Melbourne fue una oportunidad clave", contaba el Dr. Suraj. "Normalmente usamos álbumes y canciones, pero recrear una casa entera así es increíble. Es como una terapia de reminiscencia al máximo".

Al inicio del documental, Craig muestra evidentes dificultades de memoria, repitiendo preguntas y olvidando conversaciones recientes. Sin embargo, a medida que avanzan en el tratamiento, su lucidez comienza a mejorar.

Esto ocurre especialmente después de un viaje en moto de 320 kilómetros para reencontrarse con Spencer, un amigo con quien el padre de Chris arreaba toros y vacas, un trabajo que Craig recordaba como "muy peligroso".

"Los recuerdos de adrenalina, o los que implican lucha o huida, se almacenan directamente en la amígdala, el centro del miedo, en lugar de almacenarse en la capa externa del cerebro, la corteza cerebral, donde se encuentran todos nuestros demás recuerdos", explicaba Samtani.

"Por ejemplo, si recuerdas tu graduación, recordarás sentirte feliz, pero no sentirás la misma felicidad que en ese momento. En cambio, con un recuerdo de miedo, sentirás el miedo original que sentiste en ese momento, y lo mismo ocurre con estos recuerdos de adrenalina. Todos los recuerdos se liberan con la emoción", añadía.

"Es un trabajo lleno de adrenalina controlar esos toros en el interior del país; es bastante peligroso, pero también emocionante", decía señalando cómo habían aplicado esta actividad en la terapia.

"Fue realmente efectivo", comenta Samtani sobre la recuperación paulatina de la memoria de Hemsworth. "Al principio lo vi muy reservado, sin saber dónde estaba ni qué estaba pasando. Y al final, como pueden ver en el documental, se ríe, sonríe, recuerda todos esos recuerdos clave de su pasado y se siente muy seguro de sí mismo".

Según explicaba el Dr. Suraj, la terapia de reminiscencia requiere un seguimiento: "Es un proceso continuo porque los efectos duran entre tres y seis meses".

Además, Samtani defiende que pensar que "el Alzheimer es una sentencia de muertes" es un error y ha asegurado que "es posible vivir bien con demencia y Alzheimer, y es realmente posible hacer todo lo que disfrutas y ser activo física, mental y socialmente, y eso, de hecho, ralentizará el ritmo del deterioro cognitivo".

Por su parte, Chris Hemsworth reveló hace 3 años que había descubierto que posee dos copias del gen APOE4, una predisposición genética que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar Alzheimer.

El hallazgo, que salió a la luz durante la grabación de su serie Limitless, lo llevó a replantearse su estilo de vida y a priorizar tanto su salud mental como su presencia familiar.