La escena con Dwayne Johnson que hizo vomitar a Emily Blunt varias veces: "Fue horrible"

Dwayne Johnson protagonizó este año una de las películas más ambiciosas de su carrera: The Smashing Machine. En ella, interpretaba al luchador Mark Kerr, una de las principales figuras en la historia de la UFC. Si bien todo apuntaba a que sería su gran oportunidad para el Oscar, los resultados no fueron tan favorables como se pensaba en un principio. No obstante, la cinta sigue en su carrera para la gala de premios y sus protagonistas están dando detalles sobre cómo fue su experiencia en el rodaje en diferentes entrevistas.

Emily Blunt, la coprotagonista de The Rock, ahora ha revelado uno de los momentos más críticos durante la grabación de la película. Y es que, según ella misma ha contado, hubo una escena concreta que la llevó a vomitar en varias ocasiones.

La intérprete tuvo que montarse en la atracción Gravitron. Se trata de un carrusel que gira a toda velocidad, empujando a aquellos que se suben en él contra las paredes de la máquina. "Me puse muy mal", comenta Blunt sobre este día de grabación: "De hecho, vomité al llegar a casa. Fue horrible".

Emily Blunt y Dwayne Johnson en The Smashing Machine | A24

Johnson, que se encuentra junto a ella cuando la actriz cuenta esta historia, complementa sus palabras explicando cómo lo vivió él: "Fue una auténtica luchadora. Se montó en esa cosa dos veces".

Según Emily, esta escena era un punto clave en la psicología de su personaje, Dawn Staples. "Dawn era alguien que siempre buscaba lo salvaje. Era parte de la naturaleza peligrosa de esa relación o de esa adicción al drama, a lo salvaje, a la libertad", continúa antes de volver a la atracción: "Así que ese viaje en Gravitron para ella es como un vuelo de libertad total y la ves muy alegre".

Emily Blunt | Cordon Press

"Fue un momento importante para mí, para un personaje que ha sido bastante atormentado durante la mayor parte de la película, que ella esté alegre y viva y lejos de él. Así que fue un momento muy importante que él esté fuera, pudiendo acceder a eso en ella", concluye la actriz sobre su experiencia en el podcast The Awardist.

Así pues, Emily Blunt llevó al límite su interpretación en The Smashing Machine y el propio Dwayne Johnson, que llevó a cabo una increíble transformación física para la cinta, se quedó sin palabras con su sobresfuerzo. Una película que, si bien no cosechó lo esperado en taquilla, todavía podría dar la sorpresa en la temporada de premios.