Los fans de Taylor Swift creen que han encontrado a Joe Alwyn en esta película de Harry Potter

El actor Joe Alwyn está protagonizando más titulares que nunca después de haber hablado por primera vez prácticamente de Taylor Swift, ahora que están separados.

El británico ha aparecido en conocidos títulos como Conversations with Friends, La Favorita o La última carta de amor, pero es inevitablemente conocido en todo el mundo por haber tenido una relación de casi siete años con Swift.

Aunque durante su relación fueron de lo más privados, ahora Joe sí ha roto su silencio para hablar de la ruptura, y está en el punto de mira de los swifties.

Tanto es así que incluso una Tiktoker se ha hecho viral con un vídeo donde insinúa que Alwyn aparece en nada menos que Harry Potter.

Durante una escena de El Cáliz de Fuego, y con London Boy de Taylor (sobre Joe) sonando de fondo, los fans creen haberlo visto entre el público de alumnos asistiendo al Torneo de los Tres Magos, y ahora están debatiendo en los comentarios.

Aunque no hay información oficial para saber si esta aparición es cierta, es verdad que siendo un niño actor, británico, y de colegio privado (City of London School) no sería ninguna locura que hubiera sido uno de los tantos jóvenes que participaron como extras en los rodajes más prolíficos de Reino Unido en esos años. Fue el caso de Regé Jean-Page, Alfred Enoch, Julianne y Derek Hough, Freddie Stroma o Jesy Nelson de Little Mix. O incluso el marido de Margot Robbie.