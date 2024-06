Joe Alwyn rompe su silencio sobre su ruptura con Taylor Swift y su "amorosa relación": "Es algo difícil de superar"

Parecían la pareja perfecta y sus fans se alegraban de que por fin Taylor Swift gozara de estabilidad en el amor con Joe Alwyn. Pero tras seis años juntos, la pareja ponía punto y final a su relación en abril de 2023.

Los medios no tardaron en relacionar a la cantante con numerosos nombres conocidos y pronto comenzó una breve aventura romántica con Matty Healy. Sin embargo, no cuajó y, tras el músico, llegó a su vida Travis Kelce, el jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Con el deportista parece todo de color de rosa y han protagonizado numerosas escenas de cuento como el beso tras la victoria del estadounidense en la Super Bowl.

El beso de Taylor Swift y Travis Kelce en la Super Bowl | Getty Images

Sin duda, ambos están en el mejor punto de sus carrera y ya hay rumores de boda. Tanto, que hasta actores de Hollywood lo piden en público.

En medio del revuelo, Swift publicó su álbum The Tortured Poets Department, en el que muchos fans vieron referencias hacia su ex, Alwyn. Hay quienes dicen que el disco recibió este nombre por un grupo de WhatsApp llamado The Tortured Man Club que el actor compartía con Paul Mescal y Andrew Scott.

Joe Alwyn en Cannes | Getty Images

Así, en una entrevista con The Sunday Times Style, el intérprete de Kinds of Kindness aprovechó este hecho para hablar por primera vez sobre su ruptura con la mega estrella musical.

"Espero que todo el mundo pueda empatizar y comprender las dificultades que surgen al final de una larga, amorosa y totalmente comprometida relación de más de seis años y medio", señaló Alwyn. "Es algo difícil de superar. Lo que es inusual y anormal en esta situación es que, una semana después, de repente sea de dominio público y el mundo de fuera pueda opinar", lamentó.

"De repente, tienes algo muy real lanzado a un espacio muy irreal: los periódicos, las redes sociales, la prensa... Donde luego lo diseccionan, especulan sobre ello y lo deforman hasta quedar irreconocible. Y la verdad es que siempre va a haber una brecha entre lo que se sabe y lo que se dice. He hecho las paces con eso", criticó, mostrándose de lo más sincero.

De igual forma, el actor confesó que, tras la ruptura, tanto él como Swift decidieron mantener en privado los detalles, explicando que por eso no ha querido hablar hasta ahora.

Taylor Swift y Joe Alwyn | Cordon Press

Entonces, cuando se le preguntó sobre qué opinaba de los temas So Long, London o loml, que presuntamente hablan sobre él, su respuesta fue tajante: "Estoy seguro de que puedes entender, dado el nivel de ruido y escrutinio sobre mi relación pasada, por qué no querría abrir la puerta a cosas así ahora mismo".

"Nunca fue algo que se pudiera mercantilizar y no veo ninguna razón para cambiar eso ahora", zanjó, deslizando que se encuentra en un "gran lugar de mi vida, profesional y personalmente", aunque sin revelar si ha encontrado de nuevo el amor o si todavía está en contacto con Swift.