Tom Cruise, fascinado con Taylor Swift en su concierto de Londres plagado de estrellas VIP: el mejor vídeo del Eras Tour

Taylor Swift ha llegado con su Eras Tour a Londres, la ciudad en la que tantos años ha vivido, como un huracán. La mega artista se ha guardado muchas sorpresas para su primera tanda en la capital (vuelve a tener fechas en Londres en agosto) y a los tres conciertos de este fin de semana han asistido multitud de famosos.

Desde la propia Familia Real británica, al legendario Paul McCartney, su novio Travis Kelce y su cuñado, Tom Cruise, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Sophie Turner, Hugh Grant, Greta Gerwig… las estrellas se han contado por decena, y el reservado VIP del concierto parecía una alfombra roja.

Pero lo más divertido para los fans ha sido ver las interacciones de las celebrities entre ellos, y con otras swifties, con las que se les vio intercambiando pulseras de la amistad.

Entre este selecto grupo ha llamado mucho la atención Tom Cruise, que se lo pasó bomba descubriendo el gran espectáculo de Swift durante 3 horas y media, y se mostró muy cómplice con Travis (que sorprendió al mundo saliendo al escenario por primera vez).

Según los vídeos que no pararon de recorrer las redes sociales, a Tom le fascinó especialmente el set de The Tortured Poets Department, o como Taylor lo llama Female Rage: The Musical, el más reciente que se añadió tras el lanzamiento del nuevo álbum.