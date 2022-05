Tom Felton ya dejó atrás hace tiempo su reputación como Draco Malfoy. Aunque siempre lo recordaremos por ese papel, el actor británico ha sabido llevar su carrera por registros totalmente opuestos, como demuestra el actual proyecto en el que está inmerso.

Felton se encuentra actualmente interpretando '2:22, A Ghost Story'. Es su primera vez sobre las tablas y recientemente ha confesado el estrés que siente por el nivel de trabajo al que está sometido, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Recientemente ha compartido un vídeo en sus redes, donde podemos ver a Felton paseando por Londres, a las puertas del teatro donde trabaja. Pero el motivo de su vídeo poco tiene que ver con su actual proyecto.

Y es que el actor ha anunciado en esta publicación que en octubre llegará sus memorias personales, 'Beyond the Wand': "Finalmente puedo anunciar que he escrito un libro y que saldrá este mismo octubre". También ha revelado lo que podremos esperar de estas memorias, en las que se estrena como escritor: "Os aprecio mucho y estoy impaciente por que leáis algunas historias inéditas sobre los muchos años de 'Harry Potter', y todo lo que vino antes y después".

Los fans del universo Potter han quedado expectantes con el anuncio de este libro, en el que podrán encontrar material y datos hasta ahora desconocidos sobre los muchos años de rodajes de Felton y compañía, recreando el mágico mundo de Hogwarts. Seguro que Tom Felton tiene mucho que contar de ello, y que desvelará más información y curiosidades que contar, como el amor platónico que Emma Watson sintió por él los primeros años. También ha dejado echar un primer vistazo a la portada de 'Beyond the Wand' en sus stories.

Portada de 'Beyond the Wand' , las memorias de Tom Felton | Instagram

Mientras esperamos a que lleguen sus memorias, Tom Felton ha preparado el terreno con dos pasajes de su libro, que ha leído en un directo de Instagram, en los que cuenta cómo eran sus pausas durante los largos rodajes de 'Harry Potter': "Durante el almuerzo nos juntábamos en la cantina, y siempre era muy divertido. No había ningún tipo de separación. Los electricistas hacían cola al lado de una bruja o de un duende, junto a los operadores de cámara, y de repente aparecía allí Hagrid".

"Michael Gambon (Dumbledore) de repente hacía aparecer un cigarro de su barba. Me iba con él a la puerta del set, 'a tomar el aire', como decíamos. Allí había pintores, decoradores, carpinteros, entre chispas y serrín, y en medio de todo aquello, Dumbledore fumando un cigarro', recuerda el actor en uno de los adelantos de su libro.

Seguro que te interesa:

Todas las ocasiones que Tom Felton ha demostrado ser el fan número 1 de 'Harry Potter'