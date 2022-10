Tom Felton está recordando muchos momentos vividos a lo largo de sus años como Draco Malfoy en 'Harry Potter'. Lo ha hecho en sus memorias 'Beyond the Wand', que publica este octubre, y en la que desvela muchos secretos y anécdotas que vivió interpretando al archienemigo del joven mago.

Una de ellas la ha contado en su página de Instagram, con motivo de la publicación de su libro. Y concierne concretamente al actor Alan Rickman, fallecido en 2016, y muy conocido por interpretar a Severus Snape, el profesor de pociones y defensa contra las artes oscuras.

Felton ha recordado un tenso momento que vivió junto a él en 2009, cuando rodaban 'El Misterio del Príncipe'. Para Tom Felton, Rickman siempre había sido una figura imponente en el set, por el respeto que le tenía, como puedes ver en el vídeo de arriba. Tanto que a veces llegó a sentir miedo por su compañero de rodaje, y esta fue seguramente una de esas ocasiones. Aunque ahora lo recuerda todo con cariño.

"Alan me dijo de forma muy clara 'No pises mi p*** túnica'. Yo solté una risilla. Los mortífagos y yo nos miramos entre nosotros y pensamos que estaba bromeando. Pero pronto nos dimos cuenta: no estaba para nada de broma", ha recordado Felton del que fue su compañero de rodaje durante tantos años.

Dada la temerosa advertencia recibida por Rickman, las cosas se pusieron aún más difíciles para Tom Felton cuando el director David Yates le pidió que anduviera lo más cerca posible de su compañero. Felton recuerda que comenzaron a grabar, y no habían recorrido apenas la mitad del gran comedor cuando volvió a pisar la túnica de Alan Rickman.

Aunque se tratara de un accidente, ahora entiende el cabreo de su compañero de rodaje: "Tienes que ponerte en su lugar. Llevaba la túnica puesta alrededor del cuello. Así que casi lo mato. Pobre hombre". Llegados a aquel momento, cuenta que la situación no pudo ser más tensa: "Se dio la vuelta y me dirigió una mirada que nunca querrías ver".

Por suerte para el joven actor, la siguiente vez fue otra persona quien tropezó con la túnica de Snape: "Eso me dio un poco de alivio. Pero nunca olvidaré esas palabras. 'No pises mi p*** túnica'".

