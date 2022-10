A pesar de interpretar al repelente Draco Malfoy, archienemigo de Harry Potter, Tom Felton es muy querido por los fans de la saga del joven mago.

Así se pudo comprobar en el reencuentro que protagonizó hace unos meses junto al resto del elenco, que dio mucho que hablar, y como siempre tambiénsobre la relación que mantuvo Felton con su compañera Emma Watson durante tantos años de rodaje.

Ahora, sus fans más curiosos podrán seguir indagando en ese 'romance' a través de las memorias del actor. 'Beyond the Wand' es el nombre de su libro, en el que revela muchas anécdotas vividas durante los años como Draco Malfoy, como aquel incómodo momento que vivió con Alan Rickman.

Pero es su conexión con Emma Watson lo que más llama la atención de sus seguidores, a los que Felton promete contentar con lo que cuenta sobre ello: "Mi relación con Emma no empezó con el mejor pie. Le habría perdonado porque no quisiera tener mucho que ver conmigo. Pero la cosa fue peor".

El actor, que capitaneaba el elenco de la casa Slytherin, se ha referido a una ocasión que, a día de hoy, le hace avergonzarse por cómo empezó a conocer a Emma. Todo ocurrió en un descanso, en el que se enteró de que la actriz preparaba un pequeño número de baile en su camerino.

Tom Felton (Draco Malfoy) y Emma Watson (Hermione Grander), actores de 'Harry Potter' | Getty

"Éramos predecibles y maleducados. Fuimos corriendo al camerino de Emma, entre risillas, que aumentaron cuando ella empezó a bailar. Simplemente éramos niños tontos, sin conocimiento, y pensábamos que mofarnos era divertido. Me sentía un poco capullo por ello, y con motivo", cuenta el actor en su libro sobre las burlas que hizo de Emma Watson aquel día

Sin embargo, a lo largo de los años que compartieron pantalla, Tom reconoce que su relación mejoró con creces. Ciertamente, crecieron juntos a lo largo de aquellas películas, y aquello determinó el acercamiento entre ambos:

"Siempre tuve un amor secreto por Emma, pero no como la gente piensa o quiere escuchar. Eso no quiere decir que no hubiera una chispa entre nosotros. Siempre la hubo, en distintos momentos".

Niega, sin embargo, que el trasfondo fuera tan romántico como sus fans piensan: "No creo que estuviera enamorado de Emma, pero la quería y la admiraba de una manera que no puedo explicar a nadie... éramos almas gemelas. Y ahora sé que siempre tendré el apoyo de Emma, y que ella siempre tendrá el mío".

