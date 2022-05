La conexión de James Franco con Amber Heard y su implicación en el juicio con Johnny Depp

El desfile de nombres famosos que han sido mencionados en el juicio por difamación que mantienen Johnny Depp y Amber Heard ha sido constante. Uno de los más recientes ha sido el de James Franco, aunque su implicación en este caso no es una novedad.

Existen evidencias de que el actor tuvo un romance con la actriz mientras estaba casada con Johnny Depp. Todo a raíz de unas imágenes filtradas en las que se ve a las dos estrellas subiendo juntos y cómplices al ático que tenía el protagonista de 'Piratas del Caribe'.

En el pasado, Franco ya fue citado para declarar sobre este hecho en el juicio que enfrentó a Depp con The Sun. En aquel entonces, Heard aseguró que le mostró al actor de 44 años las heridas y moratones en su rostro, causados presuntamente por su exmarido.

"Estábamos hablando. Me decía 'Dios mío, ¿Qué te ha pasado?' Vio mi cara cuando le dejé entrar. Al verla dijo: '¿Qué demonios?'", dijo ella en aquel juicio.

James Franco no declarará en este juicio

Al comienzo del juicio, se informó de que diversas estrellas como Elon Musk, Paul Betanny o el propio James Franco se subirían al estrado como testigos.

Sin embargo, finalmente no lo harán como confirmó The Independent. En el caso de James no trascendieron los motivos, a pesar de que podría testificar a favor de Amber Heard si afirmaba haber visto su rostro magullado.

La última razón por la que Amber Heard ha mencionado a James Franco

El enfrentamiento legal siguió sin ellos y durante una de las sesiones recientes en las que Amber Heard acusaba a Johnny Depp de haberla agredido, surgió de nuevo el nombre del actor.

La actriz lo volvió a mencionar al asegurar que Depp le pegó por celos de James Franco: "Estaba muy enfadado conmigo por haber aceptado un trabajo con James Franco. Odiaba a James Franco, lo odiaba". Según relató, este incidente se produjo en un avión privado después de que Johnny le preguntara "qué le había hecho" a su cuerpo el protagonista de '127 horas'.

"Simplemente me pateó en la espalda y caí al suelo", recordó. Ambos intérpretes coincidieron en la película 'Retales de una vida', de 2015.

James Franco, cancelado de Hollywood por graves denuncias sexuales

Por su parte, Franco se encuentra inmerso en diversas acusaciones de abuso sexual que él mismo reconoció, en parte, al confesar que mantuvo relaciones con alumnas de un curso que impartía.

En 2018, dos de sus exalumnas, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, presentaron una demanda contra él por conducta sexual inapropiada. Al final, el actor fue condenado a pagar más de 2 millones de dólares a ambas mujeres, mientras ha admitido su adicción al sexo y que fue consensuado aunque "no estuvo bien".

