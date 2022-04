Un proceso legal tan mediático como el que están protagonizando Johnny Depp y Amber Heard es inevitable que mencione a numerosas celebridades. Durante el juico, han salido a la luz nombres como los de Paul Bettany o James Franco, por sus distintas relaciones con los actores.

De la misma forma, fuera de los juzgados también han dado que hablar estrellas como Jason Momoa al mostrar, aparentemente, su simpatía hacia Depp pese a su relación profesional con Amber.

Mientras tanto, una de las últimas novedades del caso es los supuestos trastornos de personalidad que sufre Amber Heard. Según una doctora que la evaluó, la actriz tiene trastorno de personalidad límite e histriónica, cuyas características te las mostramos en el vídeo de arriba.

Sin embargo, un testigo que no podrá dar fe de ello es Elon Musk. El empresario estaba citado para declarar, pues mantuvo una relación sentimental con la intérprete. Al poco de romper con Johnny Depp, ambos hicieron oficial su romance, el cual se extendió hasta 2017, con idas y venidas. Aunque su comienzo siempre ha estado entre incógnitas y rumores de que Amber le fue infiel a Depp con él.

El director de Tesla fue uno de los nombres llamados a arrojar luz en el juicio, pero su abogado, Alex Spiro, ha confirmado a varios medios como E! News que finalmente no comparecerá. Al igual que James Franco.

Musk comenzó de nuevo a ser relevante en este caso cuando se filtraron imágenes de Amber y él viéndose en un supuesto affair cuando la actriz aún estaba casada con Depp. Junto a ello, las teorías de Internet han inundado las redes como la que asegura que la hija de Heard es en realidad del empresario.

Johnny Depp, pensativo en el juicio contra Amber Heard | Gtres

Elon Musk y su relación con Amber Heard

Aunque el magnate nacido en Sudáfrica no tome partido en esta contienda legal, en el pasado hizo revelaciones sobre su relación con la actriz de 'Aquaman', a la que conoció en 2013 en el set de 'Machete Kills'. Según desveló The Hollywood Reporter, Musk se interesó mucho por Heard, como demostraron varios correos electrónicos: "Si hay una fiesta o un evento con Amber, me interesaría conocerla solo por curiosidad".

Tras salir durante meses en los que no renegaron de su relación, en 2017 pusieron punto y final, 'rompiendo el corazón' a Musk.

"Me dolió mucho. Creo que ella rompió conmigo más de lo que yo rompí con ella", dijo el empresario a Rolling Stone en aquel año, asegurando que estuvo "severamente" dolido durante semanas.

Años más tarde, comenzó una nueva etapa amorosa de la mano de la cantante Grimes, con quien ha dado la bienvenida a dos hijos en medio de una relación peculiar, pues se informó de su ruptura.

Sin embargo, Musk fue insinuado de haber agredido a Amber Heard en medio del juicio que mantuvo Johnny Depp con The Sun. Una asistente dijo que vio heridas a la actriz cuando solo interactuaba en ese momento con el directivo ya que su marido en ese entonces estuvo fuera del país.

