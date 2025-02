Cómo se siente Blake Lively después de que Taylor Swift no la invitara a la Super Bowl, según una fuente

Taylor Swift ha sido protagonista de este fin de semana como una de las grandes estrellas en el palco de la Super Bowl 2025, donde no dudó en apoyar a su novio Travis Kelce y los Kansas City Chiefs.

Aunque el equipo no consiguió la victoria contra los Philadephia Eagles en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Taylor no se perdió detalle del partido y se la vio animando y en tensión con cada jugada, junto a la familia de su novio y sus amigas.

Taylor Swift en la Super Bowl 2025 | Reuters

Sin embargo esta vez hubo una notable ausencia, la de Blake Lively, que a tantos partidos la ha acompañado incluyendo la Super Bowl del año pasado.

Mientras Blake continúa en el ojo del huracán mediático por su batalla legal con Justin Baldoni, los rumores comenzaron a circular de que podría haberse creado una brecha en la amistad entre Swift y Lively, con diferentes fuentes dando información sin confirmar pero coincidiendo en que Taylor estaba tomando cierta distancia porque no le hace gracia haber sido arrastrada a la polémica.

Ahora, DailyMail asegura tener una fuente cercana a Blake que asegura que todo está bien entre ellas.

"Taylor no está dejando de lado a Blake ni intentando darle una lección. No va de eso. Incluso si Taylor hubiera invitado a Blake, no hubiera ido. Nunca querría que la gran noche de Taylor, donde está viendo al amor de su vida jugar en la Super Bowl, se centrara en ella. Blake no querría eclipsar nunca a Taylor", asegura un 'insider'.

Taylor Swift y Alana Haim en la Super Bowl 2025 | Reuters

En cuanto a quienes sí acompañaron a Swift durante el partido, se pudo ver a las hermanas Haim, Ice Spice (que ya estuvo el año pasado), y su padre y hermano Scott y Austin Swift.