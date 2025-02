Afirman que Taylor Swift se habría sentido "utilizada" por Blake Lively y arrastrada a su demanda con Justin Baldoni tras llamarla "su dragón"

Los nombres de Blake Lively y Justin Baldoni siguen copando los titulares de todos los medios de la industria, pero también hay otros protagonistas que las pruebas de la demanda están sacando a relucircomo Ryan Reynolds y la artista Taylor Swift.

Después de un encuentro en la casa de Blake y Ryan con Baldoni donde Swift al parecer estuvo presente, Lively le envió el ya famoso mensaje donde se describía como "Khaleesi" y Reynolds y Swift sus "dragones".

"Para bien o para mal, pero generalmente para bien, porque mis dragones también protegen a aquellos por los que yo peleo. Así que todos nos beneficiamos de estos preciosos monstruos que tengo. Y tú también lo harás, te lo puedo prometer", le aseguraba Blake a Justin en relación a un desacuerdo porque la actriz quería reescribir una escena del guion y sus 'dragones' le habían dado el visto bueno.

Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni por separado en la premiere de It Ends With Us | Gtres/Cordon Press

Así, ahora Swift está siendo arrastrada al litigio legal y podría ser citada a declarar como testigo del desacuerdo que ocurrió en su presencia. Sobre qué piensa la exitosa cantante al respecto, solo se puede hacer referencia a varias "fuentes cercanas" que citan los medios estadounidenses.

"Taylor siempre ha sido amiga de Blake, pero Taylor no está involucrada de ninguna manera en el caso. Ella no era parte de la película. Taylor no era productora del film y no tenía ninguna participación creativa", deja claro una fuente a Us Weekly.

"Aunque ella y Blake son amigas, el caso ahora es un tema legal que tienen que resolver los tribunales. Arrastrar a Taylor a esto es innecesario y una incorrecta interpretación de lo que en realidad ocurrió. Ni siquiera vio el film ni ninguna escena hasta que se estrenó en cines. No es relevante para el caso", insiste.

Blake Lively y Taylor Swift | Getty

Pero según Page Six, un 'insider' afirma que Taylor "no puede evitar sentirse utilizada" y "no aprecia que se refieran a ella como uno de los dragones de Blake".

Y añade que Taylor desearía que "Blake no la hubiera arrastrado a esta situación" y quiere "mantenerse alejada de este drama lo máximo posible".

En cuanto al estatus de su amistad, el tiempo dirá si esta crisis de reputación ha afectado a las estrellas.