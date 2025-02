El vídeo donde Blake Lively presume de haber cogido de 'contrabando' It Ends With Us y la enseña sin estar terminada contra los deseos de Sony

Blake Lively y Justin Baldoni están sometidos a un escrutinio constante desde que comenzó su batalla pública tras los hechos ocurridos durante el desarrollo de la película It Ends With Us.

Las redes sociales se han impregnado del caso con los usuarios tomando partido basados en las grandes cantidades de pruebas y vídeos que no paran de aparecer sobre las partes, y más desde que Justin ha lanzado una web donde el público puede acceder literalmente a todos los documentos de su demanda.

Uno de los momentos que Baldoni ha utilizado para fortalecer su caso ha sido alegando que Lively le mostró la película "al mundo" antes que a él, tras haberse "adueñado" del proceso de montaje.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

"Pese a la objeción de Sony, Lively insistió en proyectar su versión en Book Bonanza, la convención anual de [la autora del libro] Colleen Hoover donde participan autores y fans de todo el mundo, un evento al que Baldoni planeaba asistir desde hacía tiempo. Pero Sony informó a [la productora] Wayfarer que, por instrucción de Lively, a Baldoni no se le permitía asistir, sin atenerse a las obvias consecuencias de RRPP y promoción. Lively apareció en un panel junto a Hoover y otros miembros del cast, aislando a Baldoni del importante evento de su propio film. No le fue permitido ni siquiera revisar la última versión del montaje antes de que se lo mostraran al mundo", alegan en el epígrafe 149 de la demanda.

Tras revisar esta información, los bautizados como "investigadores de TikTok" han encontrado vídeos de dicho panel que se están haciendo virales en redes sociales. Estas fueron las palabras de Lively entonces:

"Que sepáis, esto no es broma, que literalmente no está terminada. Así que nosotras... bueno, siendo sincera, lo que en realidad pasó es que estábamos en plan, 'vamos a poner la película', y el estudio decía, 'no no, vais a enseñar 20 minutos', y nosotros, 'no no, vamos a enseñar la película', y ellos, 'no está terminada', y yo decía, '¡a ellos no les puto importa!", exclama riendo y el público aplaude.

"¡Es verdad! Decían como '¿y qué pasa si no no está todo perfecto, y está sin hacer, y qué pasa si cambiamos cosas...?', así que yo dije: 'esta es la gente responsable del éxito del libro, en plan, vosotros sois lo que importa, que vosotros veáis la película, es tan importante para nosotros", asegura con vehemencia.

"Literalmente he traído la película conmigo en el avión, ¿vale? Tengo como un archivo, un disco, un disco duro...", confiesa riendo.

El vídeo termina hablando de que tiene "los jeans más monos" y que a Hoover le han encantado y ahora van a ser influencers de vaqueros.