Chris Evans da la razón a Tarantino sobre Marvel y responde claramente si piensa volver a ser Capitán América

Tras once años interpretando al Capitán America en el Universo Cinematográfico de Marvel, Chris Evans se encuentra en un momento profesional más tranquilo y centrado en su vida personal que parece haber tomado un giro romántico y muy especial después de haberse casado con Alba Baptista en una ceremonia íntima, como puedes ver en el vídeo de arriba, pero en la que estuvieron presentes varios integrantes de Los Vengadores.

Disfrutando de su matrimonio, el actor se ha sincerado en un reportaje con GQ en cuanto a sus planes a futuro en la industria cinematográfica y se ha sincerado sobre su etapa en Marvel coincidiendo, incluso, con las polémicas afirmaciones que el director de cine Quentin Tarantino realizó el año pasado sobre la franquicia de superhéroes asegurando que el público acude a las salas de cine para ver una película del MCU porque "el Capitán América es la estrella o Thor es la estrella" y no porque de verdad quieran ver a los actores que se encuentran tras el personaje.

"Eso fue lo bonito de trabajar en películas de Marvel. En realidad, nunca había que ser el único foco de atención. A veces incluso en tus propias películas", ha afirmado Evans. "Quentin Tarantino lo dijo recientemente y yo pensé, ya sabes, tiene razón. El personaje es la estrella. Estás ahí, pero no sientes esa carga".

Chris Evans como Capitán América | Marvel

Sin embargo, el actor ha admitido que no descartaría regresar en el futuro a la exitosa franquicia de Marvel. "Nunca diré nunca, simplemente porque fue una experiencia maravillosa, pero también lo valoro mucho. Es algo de lo que estoy muy orgulloso. Y como dije, a veces no puedo creer que haya sucedido", ha revelado Evans, aunque ha asegurado que, por el momento, no es algo que vaya a ocurrir.

"No me gustaría volver si lo sintiera como un sacadinero o si no estuviera a la altura de las expectativas o si simplemente sintiera que no estaba conectado con la historia original. Entonces, por ahora no".

"En última instancia, realmente espero actuar un poco menos en mi vida. Tengo muchos otros intereses", ha confesado. "Mira, no he llegado a ninguna cima en este campo. No tengo premios Oscar y de ninguna manera estoy junto a otros nombres que están en la cima de esta montaña, pero al mismo tiempo me siento muy satisfecho".

Durante este último año, el actor se ha mantenido alejado de la industria cinematográfica tomándose un descanso de la actuación para centrarse en su relación con Baptista y, por lo que parece, dicho descanso podría ir para largo. "No he trabajado en todo el año y no pretendo hacerlo, lo cual ha sido estupendo", ha confesado Evans.

Chris Evans con su novia, la actriz Alba Baptista | Instagram Chris Evans

"Si quisiera detener todo ahora, podría hacerlo. Lo cual es increíble. Y esa es una bendición más allá de todo. Específicamente, porque la vida es impredecible y cualquier cosa puede pasar… Soy un poco planificador excesivo. Intento configurar las cosas de modo que cualquier tipo de imprevisto futuro que suceda, lo haya planeado. Y eso es aparentemente exactamente lo que Marvel me ha proporcionado", ha confesado el actor haciendo referencia a los ingresos que ha conseguido durante los últimos años con las películas de la franquicia, que le sirven de sustento durante su descanso.

"Parte de esa relajación es simplemente... tranquilizar mi cerebro, calmar mi ansiedad. Y el análisis, el tipo de planificación para el mañana. Ya no tengo que hacer tanto y puedo simplemente estar presente".