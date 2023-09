Las relaciones de Chris Evans antes de casarse: de Jessica Biel a Lily James

El icónico actor de Marvel Chris Evans y la actriz portuguesa Alba Baptista se han casado en una ceremonia íntimaen su casa de Massachusetts tras más de un año de relación. Una fuente cercana a la pareja confirmó la relación en noviembre de 2022 asegurando que "están enamorados y Chris nunca ha estado más feliz. Todos sus familiares y amigos la adoran".

Chris Evans con su novia, la actriz Alba Baptista | Instagram Chris Evans

Sin embargo, antes de encontrar a su gran amor, Evans tuvo algún que otro romance con grandes estrellas de Hollywood entre ellas Cristina Ricci, Lily James y Lily Collins.

Jessica Biel (2001-2006)

Chris Evans y Jessica Biel | Getty

Evans y Jessica Biel comenzaron su relación en 2001 y su romance llegó hasta la gran pantalla protagonizando juntos el thriller Cellular en 2004 y el romance London en 2005.

Ese mismo año y tras los rumores de compromiso, Biel reveló durante una entrevista para Cosmopolitan su deseo de pronunciar el "sí, quiero": "Siempre hablamos de matrimonio. Ambos queremos casarnos y ambos queremos tener hijos. Pero no estamos comprometidos, por lo que los rumores son falsos... hasta ahora".

Sin embargo, tan solo un año después, en 2006, decidieron poner punto final a su relación. La actriz de Candy contrajo matrimonio con el cantante Justin Timberlake en 2012 con quien continua disfrutando de su feliz vida de casados en la actualidad. Por su parte, Evans comenzó poco después una relación con Cristina Ricci en 2007.

Christina Ricci (2007)

Christina Ricci y Chris Evans | Getty

Se desconoce cuanto tiempo duró la relación entre Evans y Christina Ricci ya que se dejaron ver juntos en pocas ocasiones, pero ambos mostraron su complicidad y felicidad públicamente durante la Gala Met de 2007 a la que acudieron juntos y posaron en la alfombra roja del brazo con elegantes looks acorde a la temática del año que rendía tributo al modisto francés del siglo XX Paul Poiret.

Minka Kelly (2007)

Los rumores de romance entre el actor de Capitán America y la actriz de Friday Night Lights, Minka Kelly, llegaron por primera vez en 2007, pero tras pocos meses de relación decidieron continuar sus caminos por separado.

Sin embargo, en 2012 apostaron por darse una segunda oportunidad que, finalmente, tampoco desembocó en buen puerto ya que en 2013 volvieron a separarse asegurando que diferentes compromisos laborales les mantenían separados.

Aun así, en 2014 fueron vistos juntos de nuevo, pero no se les volvió a ver desde el fin de semana del Día del Trabajo de 2015.

Lily Collins (2015)

Chris Evans y Lily Collins | Cordon Press

Evans y la protagonista de Emily en París, Lily Collins, se conocieron en febrero de 2015 durante la fiesta de los Oscar de Vanity Fair y poco después comenzaron a salir.

Su primera aparición pública se produjo en marzo de 2015 y durante su relación fueron vistos disfrutando de románticas citas y fotografiados en varias ocasiones muy sonrientes y divertidos. A pesar de ello, su relación duró menos de un año.

Jenny Slate (2016)

Chris Evans y Jenny Slate | Cordon Press

En 2016, Evans comenzó una relación con la actriz Jenny Slate tras protagonizar ese mismo año la cinta Un don excepcional, pero tan solo nueve meses después, decidieron finalizar su romance a causa de "horarios conflictivos".

Sin embargo, en noviembre de 2017 fueron vistos juntos de nuevo, pero su relación terminó definitivamente en marzo de 2018. Poco tiempo después, Evans afirmó que quería "una familia" durante una entrevista para USA Today.

"Definitivamente quiero tener hijos. Definitivamente quiero una familia. Pero no se puede anteponer el carro al caballo", afirmó. "La familia sólo funciona si se construye a partir de la extensión del amor que se siente por una persona. Si de repente quieres al niño más de lo que quieres la relación, es posible que te encuentres en un terreno inestable".

Actualmente, la actriz está casada con el artista Ben Shattuck con quien contrajo matrimonio en 2021.

Lily James (2020)

El último gran romance de Evans antes de Baptista fue la protagonista de Mamma Mia! Here We Go Again, Lily James, con quien disfrutó de varias citas en 2020 en diferentes lugares de Londres.

Tras una fiesta en un club privado en julio de ese mismo año, los actores fueron vistos de madrugada yendo juntos hacia un hotel en el mismo taxi, aunque abandonaron el vehículo por separado, Chris entró al hotel por la puerta principal y Lily por la puerta trasera. Poco después, volvieron a ser vistos en un parque de Londres disfrutando de un helado y coqueteando sentados en el césped.

Sin embargo, ninguno llegó a confirmar su romance. Durante una entrevista con The Guardian, cuando le preguntaron a la actriz por su relación, James respondió: "Sin comentarios".