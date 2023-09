Chris Evans y Alba Baptista, ¿de luna de miel en Portugal? La foto que les delata

A una boda secreta, le sigue una luna de miel secreta. Y es que con lo privada que mantiene su vida Chris Evans no se esperaba menos de su boda con Alba Baptista.

Aunque los fans más acérrimos estaban muy pendientes a las pistas, el gran público se vio sorprendido este fin de semana cuando se reveló que los actores ya eran marido y mujer.

La ceremonia tuvo lugar en Boston, Massachussetts, hogar de Chris Evans, en una escala muy íntima, aunquese pudo ver a sus amigos de MarvelRobert Downey Jr., Chris Hemsworth o Jeremy Renner por los alrededores.

En cuanto a la luna de miel, las pistas también han comenzado analizarse, y muchos creen que ha sido su amigo y wedding planner, Bryan Rafanelli, quien ha dado la información definitiva.

En su cuenta de Instagram subía a Stories una foto escribiendo "And Just Like That... Cascais, Lisboa, Portugal". En la imagen aparece él brindando con lo que parece una pareja (a la que además se les ven las alianzas).

Instagram de Bryan Rafanelli | Instagram

Como muchos saben, Portugal es el país de procedencia de Alba, por lo que no sería nada descabellado pensar que ambos han viajado hasta nuestro lado del charco para disfrutar de una luna de miel más tranquila y alejados del foco mediático.

Ahora bien, seguro que a más de unx cerca de Cascais le habrán subido las pulsaciones con la posibilidad de cruzárselos.