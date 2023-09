Chris Evans habla inesperadamente sobre su mujer, Alba Baptista, y cómo está disfrutando no trabajar y estar con ella

La boda de Chris Evans con Alba Baptista ha sido el acontecimiento que ha marcado este comienzo de curso en Hollywood, con una ceremonia en su tierra natal, Boston, y con sus amigos Vengadores en la celebración.

Una celebración de la que realmente se ha sabido apenas nada, pues Chrs siempre ha sido muy reservado con su vida personal.

Ahora el actor ha sido portada de GQ, en un reportaje donde ha hablado sobre muchos aspectos de su vida, confiesa que cada vez le atrae menos hacer películas, y hace unos inesperados comentarios sobre "su novia", pues la entrevista tuvo lugar previamente a la boda.

Sobre su nivel de trabajo y futuro en la industria, admite que "yo podría perfectamente hacer muebles para nadie y ser feliz. No quiero... quiero que se me entienda de la manera correcta. Iba a decir, que no quiero desperdiciar demasiado tiempo en esta industria, pero eso no parece... Eso no suena exacto. No quiero ocupar mucho espacio en una industria en la que ya me he volcado 20 años", reconoce entre risas.

"A veces me pregunto si me falta algún tipo de... en plan, yo creo que soy una persona muy motivada. Tengo mucha energía. Me levanto temprano, hago mucho en el día, pero no siempre se centra en actuar. A veces leer un guion es lo último que quiero hacer", confiesa, y entonces habla de su situación en 2023, más centrado en su relación.

Chris Evans con su novia, la actriz Alba Baptista | Instagram Chris Evans

"No he trabajado en todo el año y no pretendo hacerlo, lo cual ha sido estupendo", cuenta comparándolo con el año anterior, donde se le solaparon tres películas.

"Mi novia de hace ya tiempo, cuando empezamos a salir, fue como: 'sí, yo hago como una peli al año. Intento no trabajar casi nunca'. Y de repente, cuando llevábamos unos pocos meses saliendo, boom, ¿sabes qué? Vamos a vivir en Atlanta un año. Prepárate. E incluso mientras duraba ese año yo ya estaba en plan, tío, nunca más", afirma, dando unos inesperados detalles, debido a lo reservado que es, sobre su vida con Alba Baptista.

Parece que Capitán América tiene más inquietudes que solo la interpretación, y como parte de su vida tranquila también ha cambiado su residencia en Los Angeles por las afueras de Boston, donde se crió.