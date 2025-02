Blake Lively presenta nuevo bombazo: dice que había más mujeres "incómodas" por Justin Baldoni en el set y testificarán

Se suman nuevos capítulos al drama legal entre Blake Lively y Justin Baldoni. En estos últimos meses no han parado de salir pruebas sobre el caso que han provocado la polarización de la opinión pública.

Todo comenzó en diciembre de 2014 cuando Lively presentó una demanda a su coprotagonista de It Ends With Us donde le acusaba de acoso sexual y de orquestar una campaña de desprestigio contra ella. Baldoni respondió con otra demanda hacia la actriz y su marido Ryan Reynolds por extorsión civil, entre otras cosas.

Ahora, Lively ha actualizado su demanda con nuevos documentos legales donde alega no haber sido la única mujer dentro del set de rodaje que fue acosada por Baldoni. Además, se expresa que "otras mujeres le confiaron a Blake su incomodidad y miedo a hablar públicamente, y su preocupación por la actual exposición pública del caso".

Esta nueva acusación llega tras la reaparición pública de Lively junto a Reynolds en la alfombra roja del 50 aniversario de SNL, donde el actor de Deadpool hizo una broma sobre la situación legal actual en la que se encuentran. Este acto parece que no ha gustado entre los espectadores, ni al equipo legal de Baldoni, quienes podrían usar esta intervención a favor de la defensa del actor.

Blake Lively y Ryan Reynolds en el especial del 50 aniversario de SNL | Reuters

Esta presentación legal por parte de la actriz comienza expresando que "el peligroso clima de amenazas, acoso e intimidación alimentado por la campaña de represalias de los acusados ​​ha obligado a la Sra. Lively a modificar su vida personal y profesional y a tomar medidas para proteger a los inocentes en lugar de exponerlos a más daños".

Según los abogados de Lively, esta demanda "aporta pruebas adicionales significativas y corrobora sus afirmaciones originales", y asegura que "las mujeres testificarán" si es necesario. Aunque sus nombres están redactados para el público, las especulaciones de que pueda tratarse de sus compañeras Jenny Slate o Isabella Ferrer (ambas dejaron de seguir a Baldoni) ya recorren Internet. Además, aseguran que la enmienda "incluye comunicaciones no reveladas anteriormente" que involucran a Lively, Sony, Wayfarer Studios y "numerosos otros testigos".

En otra de sus páginas se afirma que la "falsa narrativa" de Baldoni y sus coacusados ​​se derrumba ante la verdad indiscutible de que la actriz "no estaba sola al quejarse del Sr. Baldoni...".

También se resalta que Lively "planteó sus preocupaciones en el momento cuando surgieron en 2023, no en relación con algún juego de poder imaginario por el control de la película en 2024".

Al parecer, Baldoni estaba al tanto de estas quejas por parte de varias mujeres que trabajaban en el set. "El Sr. Baldoni reconoció las quejas por escrito en ese momento. Sabía que otras mujeres además de la Sra. Lively también se sentían incómodas y se habían quejado de su comportamiento", se relata en la demanda.

Justin Baldoni | Getty

Un portavoz de la actriz asegura que dentro de la demanda se "detalla la corroboración que respalda las preocupaciones originales de Blake sobre acoso sexual y represalias".

Por otro lado, se expone una nueva acusación por difamación contra Baldoni "basándose en las reiteradas declaraciones falsas que los acusados ​​han hecho sobre la Sra. Lively desde que presentó su denuncia original...".

Parece que ninguna de las partes está dispuesta a un intento de mediación. Todo apunta a que esta intensa batalla está muy lejos de su final y ambas partes ya se preparan para hacer frente a la fecha del juicio fijada por el juez en marzo de 2026.