Justin Baldoni lanza una web sobre su batalla legal con Blake Lively y filtra mensajes de Ryan Reynolds: "Te adoro, Justin"

En las últimas horas, el enfrentamiento legal entre Justin Baldoni y Blake Lively ha dado un giro de 180 grados después de que el actor haya modificado su demanda de 400 millones de dólares hacia su compañera de reparto en It Ends With Us y Ryan Reynolds.

Baldoni ha creado una página web que ya había amenazado durante mucho tiempo con lanzar para refutar las acusaciones de acoso y campaña de desprestigio de la actriz. Además ha revelado mensajes de texto nunca vistos que le envió Reynolds en los que le alababa.

Blake Lively y Ryan Reynolds | Gtres

Durante el sábado 1 de febrero, el actor y director de 41 años publicó un sitio web con sus últimos documentos judiciales, incluida una cronología detallada de los eventos previos a la batalla legal. La web, que se titula Lawsuit Info, se divide en dos apartados: uno con acceso a su demanda modificada y otro con una cronología de 168 páginas que se describe la secuencia de la supuesta campaña de Blake contra Justin.

En el primero se alega que ella había estado trabajando con The New York Times meses antes de que el artículo fuera lanzado en diciembre de 2024. El equipo legal de Justin afirma que descubrieron que "el código fuente HTML del artículo tenía referencias a un generador de incrustación de mensajes que hacía alusión a la fecha de 2024-10-31", es decir, dos meses antes de hacerse pública la demanda de Lively por acoso a Baldoni.

"La decisión de modificar nuestra demanda fue el siguiente paso lógico debido a la abrumadora cantidad de nuevas pruebas que han salido a la luz", dijo Bryan Freedman, su abogado, a TMZ. "Esta nueva evidencia corrobora lo que sabíamos desde el principio, que debido a razones puramente egoístas, la Sra. Lively y todo su equipo conspiraron durante meses para destruir reputaciones mediante una compleja red de mentiras, acusaciones falsas y la manipulación de comunicaciones recibidas ilícitamente".

Por su parte, The New York Times ha negado que tuviera acceso anticipado a la demanda de Lively, tal y como recoge Variety: "Los abogados de Baldoni basan su afirmación errónea en publicaciones de detectives aficionados de Internet, quienes, como era de esperar, están equivocados". Hay que recordar que Baldoni demandó también al periódico por 250 millones de dólares.

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends With Us | Cordon Press

Mientras, en el segundo apartado de su web aparece el contexto y la cronología del caso mencionada anteriormente con una amplia cobertura de los mensajes de texto enviados por Lively y Reynolds antes y durante la producción de la película.

Entre otras cosas, aquí cabe destacar el supuesto intercambio de mensajes de texto entre Justin y Ryan en el que el primero expresó que le "gustaría ser amigo" de la estrella de Marvel.

"Estoy emocionado de que trabajéis juntos. Estoy emocionado de que Blake abra su creatividad con alguien tan dinámico como tú. Esto va a ser INCREÍBLE... Resulta que te adoro, Justin", le escribió Reynolds en febrero de 2023.

Entre los mensajes publicados, también hay uno de abril de 2023, en el que Lively, mientras discuten la reescritura de la escena de la azotea de la película, supuestamente le escribió a Baldoni: "Si me conocieras (en persona) por más tiempo, tendrías una idea de lo coqueto y delicioso que será el sexo oral. Es mi lenguaje de amor. Picante y juguetonamente atrevido, nunca con dientes...".

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends with Us | Cordon Press

La demanda modificada también incluye nuevas acusaciones sobre la presunta burla que Reynolds hizo de Baldoni con el personaje Nicepool en Deadpool y Lobezno.

"Reynolds retrató a Nicepool como una caricatura cruel de una feminista consciente antes de concluir el arco del personaje con su muerte violenta a tiros a manos de Ladypool, al que da voz Blake Lively" afirma el documento, añadiendo que Nicepool "pretendía ser una representación consciente y burlona de la percepción distorsionada que Reynolds tenía de Baldoni".

Justin Baldoni acusa a Ryan Reynolds de burlarse de él en Deadpool y Lobezno | Marvel/Getty

Al parecer, esta escena se rodó en enero de 2024, después del encuentro en el apartamento de Lively y Reynolds, en el que reprendieron a Baldoni exigiéndole que se disculpara por mofarse del físico de Blake, entre otras cosas.

Todo esto llega justo antes de la conferencia previa al juicio que se llevará a cabo el lunes 3 de febrero. El juicio de ambas demandas están programados para el 9 de marzo de 2026.