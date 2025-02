Blake Lively y Ryan Reynolds reaparecen en público y el actor bromea con su delicada situación tras la demanda a Justin Baldoni

La controversia entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue generando titulares y alimentando especulaciones en la industria del entretenimiento. Todo comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively demandó a Baldoni por acoso sexual y por orquestar una supuesta campaña de desprestigio en su contra durante la filmación de It Ends With Us, la película que ambos protagonizan.

Baldoni no tardó en contraatacar con una demanda de 400 millonesde dólares por extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad, no solo contra Lively, sino también contra su esposo, Ryan Reynolds, quien ha sido señalado como una pieza clave en este escándalo. De hecho, diversas teorías sugieren que el actor de Deadpool podría ser el verdadero villano de toda esta enrevesada trama.

Para respaldar su versión, Baldoni ha lanzado un sitio web donde ha publicado supuestas pruebas, incluyendo mensajes de texto inéditos que documentan sus primeras interacciones con Reynolds antes del rodaje de la película.

En medio de la tormenta legal, Blake Lively y Ryan Reynolds han reaparecido por primera vez en público en el especial del programa Saturday Night Live por su 50 aniversario. La pareja no había pisado una alfombra roja desde agosto de 2024, cuando asistieron al estreno de It Ends With Us, antes de que estallara el escándalo.

Durante el programa, Tina Fey y Amy Poehler atienden preguntas del público, a lo que Ryan Reynolds decide intervenir alegando tener una pregunta para las conductoras del programa.

"Ryan Reynolds, ¿cómo estás?", preguntan ambas sorprendidas por la intervención del actor.

"¡Genial! ¿Qué has oído?", responde Reynolds bromeando sobre el drama que gira en torno a él y a su esposa debido a la batalla legal con Baldoni.

La reacción de Lively no pasó desapercibida. En su rostro se puede ver la sorpresa ante el inesperado comentario de su esposo, quien parece tomarse la situación con más ligereza de la esperada delante de todos los allí presentes, en su gran mayoría estrellas de la industria.

En esta gala repleta de caras mundialmente conocidas, la pareja no podía faltar, luciendo radiantes en la alfombra roja, aparentemente felices al margen de todo lo que está sucediendo en sus vidas con este drama legal que ha inundado las redes de duras críticas hacia ellos.

Lively ha deslumbrado con un vestido plateado de lentejuelas, acompañado de tacones a juego y elegantes pendientes en forma de gota. Reynolds, por su parte, ha lucido un clásico esmoquin negro.

Durante la gala, se ha podido ver al matrimonio socializando con varias estrellas de la industria, entre ellas Dakota Johnson, demostrando que, al menos de cara al público, siguen adelante sin dejarse afectar por la presión mediática.

Sin embargo, la guerra legal entre Lively, Baldoni y Reynolds está lejos de llegar a su fin. Con el juicio aún en desarrollo y nuevas pruebas saliendo a la luz, el caso sigue captando la atención del público y los medios, convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados de Hollywood.