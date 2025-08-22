Sin cobertura, la película familiar de Atresmedia Cine que no te puedes perder en cines

Sin cobertura ya se ha estrenado en cines. La nueva película familiar de Atresmedia Cine, producida junto a LAZONA Zinema, Buendía Estudios Bizkaia y LAZONA Producciones, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, promete convertir la experiencia en salas en una odisea de carcajadas. Una aventura medieval dirigida por Mar Olid (Al otro barrio) y escrita por Olatz Arroyo (La familia perfecta).

Alexandra Jiménez (Buscando a Coque), Ernesto Sevilla (¡Vaya vacaciones!), Luna Fulgencio (Padre no hay más que uno) y los hermanos Amaia (Amar es para siempre) y Aimar Miranda (La Promesa) encabezan el reparto de esta divertida comedia interpretando a una familia bastante enganchada a los móviles. Todos tendrán que aprender a sobrevivir sin nuevas tecnologías cuando acaben de pronto viajando a la Edad Media.

Rodaje de Sin Cobertura, de Atresmedia Cine | Atresmedia Cine

En este viaje al pasado conocerán a todo un elenco de curiosos personajes, interpretados por Luis Callejo (Menudas Piezas), Pepe Viyuela (La familia Benetón), Carmen Ruiz (Atasco), Salva Reina (¿Quién es quién?), Carlos Serrano (Soy Nevenka), Joaquín Reyes (Camera Café, la película), Candela Camacho (4 Estrellas) y Germán Alcarazu (El doble más 15). El reparto se completa con la colaboración especial de Petra Martínez (Cerrar los ojos).

¿Qué pasaría si tu familia viajase a la Edad Media?

Sin Cobertura es una película de nuestro tiempo que aborda, en clave de humor, el problema actual de las nuevas tecnologías en las relaciones familiares. Con esta premisa, nuestros protagonistas viajan a la Edad Media y tendrán que enfrentarse a nuevos retos, luchando por mantenerse unidos sin la ayuda de móviles ni pantallas. Se trata de una aventura medieval con ingredientes para que disfruten grandes y pequeños.

Sin Cobertura, de Atresmedia Cine | Atresmedia Cine

Porque, ¿acaso no es esa la meta de ir al cine en familia? Sin Cobertura adapta el día a día de la mayoría de las personas en un imaginario de ficción. Todo ello con un reparto estelar que bien acostumbra a sacar las carcajadas en la audiencia. Uno de esos estrenos amigables que hacen del verano unos días más divertidos y alejados de toda preocupación.

Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado... y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista.