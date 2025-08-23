Este actor de Avengers: Doomsday dice que grabó sus escenas "aislado" usando pantalla verde sin saber con quién actuaba

El actor escocés Alan Cumming, recordado por su papel de Nightcrawler en X2: X-Men United, ha compartido nuevos detalles sobre su participación en Avengers: Doomsday. Según confesó, el rodaje de sus escenas se realizó en completo aislamiento.

"Hice toda la película en soledad. Mucho croma, reemplazo facial… incluso les pusieron nombres falsos a los personajes. La mitad del tiempo ni siquiera sabía con quién estaba actuando", explicó en una entrevista con Gold Derby.

Cumming ya había comentado previamente que terminó de grabar antes que gran parte del reparto, debido a sus compromisos con la próxima temporada de The Traitors. Este calendario apretado habría llevado a que su regreso como Nightcrawler fuese más breve en comparación con el de otros protagonistas del filme, cuyo rodaje se extenderá durante varios meses más.

El actor también sembró dudas sobre declaraciones anteriores, en las que mencionó haber grabado una escena de acción junto a Pedro Pascal, intérprete de Reed Richards. Ahora sugiere que esa afirmación podría no haber sido del todo precisa debido a la confusión generada por las técnicas de rodaje.

Pese a la experiencia atípica, Cumming aseguró que retomar a Nightcrawler resultó "realmente sanador", especialmente después de lo "horrible" que fue trabajar en X2 bajo la dirección de Bryan Singer.