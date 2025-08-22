Más allá del salseo de Liam Neeson y Pamela Anderson: Por qué Agárralo como puedas ha sido toda una sorpresa con buenas críticas

El idilio entre Liam Neeson y Pamela Anderson ha sido una de las telenovelas más encantadoras de este verano. No es raro que dos actores de edades similares conecten en el set de rodaje hasta el punto de iniciar una relación sentimental, en este caso haciendo la película Agárralo como puedas, pero esta ha tenido una particularidad: se ha ido desvelando ante nuestros ojos.

Primero, veíamos con el cariño y respecto con el que se trataban. Pamela decía que era "el caballero perfecto", que había sacado lo mejor de ella como actriz y que incluso compartían pan casero y muffins. Él, por su parte, se deshacía en halagos sobre su compañera. En cada entrevista sus miradas chisporroteaban y en julio, en la premiere de Londres, ella le dio un beso en la mejilla que desató todas las teorías.

Pamela Anderson y Liam Neeson en la premiere en Londres de The Naked Gun | Reuters

Finalmente, se confirmaba lo que todo internet ya estaba imaginando: que Pam y Liam eran algo más que compañeros de trabajo. Quizás porque les conocemos desde hace mucho tiempo y les tenemos cariño, quizás por la ternura que han mostrado, su historia de amor no ha sido como cualquiera otra de celebrities en promoción, sino que se ha tomado con afecto y devoción.

Pero, ¿y qué hay de la peli que están promocionando? Pues quizás haya quedado opacada por esta otra "película" real que hemos vivido con ellos, pero lo cierto es que la nueva Agárralo como puedas merece una oportunidad. Para los despistados, os ponemos en contexto: se trata de un remake de la mítica comedia de 1988 protagonizada por Leslie Nielsen, que además tuvo un par de secuelas. Y en ella seguimos los pasos de Frank Drebin, un patoso agente que debe resolver un crimen, la muerte de un genio del software, con la ayuda de la hermana del fallecido, novelista de misterio.

Liam Neeson en Agárralo como puedas | Paramount Pictures

Tanto esta versión como la original encajan en el género spoof, es decir, comedias paródicas que nos recuerdan a otros géneros tomados en serio. Reírse de los clichés de historias que hemos visto mil veces, dándole varias vueltas de tuerca, e incluso pasándolas de rosca, y manteniendo la risa en alto con una sucesión de gags que permiten que la broma aguante el tiempo que estemos en la butaca.

Precisamente por esto funciona tan bien Liam Neeson como nuevo Frank Drebin: le hemos visto tantas veces resolviendo casos de acción en serio, que ahora es divertido verlo haciendo lo mismo desde el humor. No sabíamos que tiene estas dotes para la comedia, pero las tiene. Y como con él, pasa con Pamela. Por supuesto, esa química entre ambos que hemos visto en las alfombras rojas también está en el celuloide.

Habrá, claro está, a quienes este tipo de películas les parezcan una ristra de chistes tontos. No les culpamos; es un tipo de comedia que puede destrozarte a carcajadas o exasperarte. Pero quienes gozaron de la Agárralo como puedas original o quienes disfrutan de un humor tontorrón encontrarán en esta versión un refugio (climático o de la realidad) en la sala de cine.