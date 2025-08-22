UNA MARCA DE FRAGANCIAS
El apoyo de Melanie Griffith a su hija Stella Banderas tras tener que cerrar su negocio
La hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, Stella Banderas, ha cerrado el negocio que emprendió en 2021, a lo que su madre ha respondido con un mensaje de apoyo a través de redes sociales.
La historia de amor de Melanie Griffith y Antonio Banderas duró casi dos décadas y, fruto de esa relación, nació en 1996 su hija Stella del Carmen Banderas. Aunque el matrimonio llegó a su fin en 2014, ambos actores han mantenido una relación cercana y cordial, marcada por el cariño y la unión familiar.
Ese vínculo se refleja también en el apoyo que han brindado a su hija en cada paso de su carrera y vida personal.
Como en esta ocasión, cuando Stella Banderas ha anunciado el cierre de su marca de fragancias, Lightbound, la cual puso en marcha hace cuatro años. En una publicación en su cuenta de Instagram, Stella ha compartido con sus seguidores que ha decidido poner fin a este proyecto.
"He estado recibiendo muchos mensajes de amigos y extraños preguntando a dónde fue Alma, así que quería compartir una actualización: después de mucha reflexión, he decidido cerrar este capítulo con Lightbound y ya no haré ni venderé Alma", comenzaba el pie de foto, siendo Alma el único perfume de la marca.
"Desde su lanzamiento en 2021, Lightbound ha sido un trabajo de amor y estoy infinitamente agradecida a cada cliente, persona de stock y amigo que apoyó mi visión. Vuestra dw en Lightbound hizo que cobrara vida y aprendí mucho del proceso sobre cómo montar un pequeño negocio", continuaba.
"Esto no es un adiós permanente, pero ahora me concentro en mi trabajo creativo. Lightbound siempre estará cerca de mi corazón y tal vez algún día vuelva a él", ha aclarado Stella.
Su madre, Melanie Griffith, ha mostrado su apoyo incondicional a su hija con un comentario respondiendo al comunicado: "¡Qué capítulo tan bonito ha sido! En cualquier cosa y en todo lo que hagas... ¡Estaré aquí para apoyarte! ¡Sin duda echaré de menos Alma!".
Stella, quien también ha incursionado en el modelaje y el cine, continúa con su carrera como cineasta tras la noticia de su compromiso con Alex Gruszynski.
