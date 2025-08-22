Estrenos de cine del 22 de agosto: El humor conquista la cartelera con Sin cobertura, la comedia de Atresmedia Cine

Sin cobertura, la Edad Media como remedio

Una familia enganchada a la tecnología deberá sobrevivir en la Edad Media en esta comedia protagonizada por Ernesto Sevilla y Alexandra Jiménez que parte de la premisa de que "muchos niños pedirían que desaparecieran las pantallas y tener más atención", dice su directora, Mar Olid.

En la historia que se estrena este viernes en cines, ese es justamente el deseo de una niña a la que ignoran, y que, junto a una madre ejecutiva, un padre desempleado con vocación de youtuber y dos hermanos adolescentes viajará por arte de magia a la corte del Conde García Fernández (Luis Callejo), acompañado de su hijo Sancho (Carlos Serrano) o el desagradable obispo que interpreta Pepe Viyuela.

Agárralo como puedas, con Liam Neeson y Pamela Anderson

Regresa a los cines, dirigida por Akiva Schaffer, el recordado teniente Frank Debrin, interpretado por el actor Leslie Nielsen en la conocida y exitosa saga Agárralo como puedas que triunfó entre los años 1988 y 1994.

En esta nueva entrega es su hijo, Frank Derbin Jr., interpretado por Liam Neeson, el protagonista de las aventuras del torpe teniente de policía, que tendrá a su lado a una de las actrices de moda, Pamela Anderson.

La comunidad, el clásico se reestrena por su 25 aniversario

La comedia negra La comunidad volverá a los cines este jueves en el 25 aniversario de su estreno, y su director, Álex de la Iglesia, lo celebrará en un coloquio online con los espectadores que acudan a alguna de las salas de veinte ciudades donde se verá la premiada película del año 2000.

El humor negro deja paso al suspense, luego al terror y, finalmente, a la acción sin complejos de la mano de nombres tan relevantes del cine español como los de Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Caba, Terele Pávez, Sancho Gracia, María Asquerino, Jesús Bonilla, Marta Fernández-Muro, Eduardo Antuña, Paca Gabaldón, Manuel Tejada, Kiti Mánver, Enrique Villén, Ramón Barea, Mariví Bilbao, Luis Tosar y Antonio de la Torre.

La coleccionista, terror psicológico de alto voltaje

Manuel Sanabria (Hotel Bitcoin) dirige su cuarta película, escrita junto a Óscar D. Gómez y producida por el equipo de Historias para no dormir. Una historia de terror psicológico con tintes sobrenaturales protagonizada por Maggie Civantos (Bajo un volcán), Daniel Grao (Julieta), Canco Rodríguez (Aída), Belén López (Berlín), Paco Tous (La casa de papel) y Assumpta Serna (Matador).

En el pueblo fronterizo de Reino del Duero, Fátima obsequia a algunos forasteros con un objeto aparentemente mundano. Lo que los visitantes no sospechan es que los regalos desencadenarán una serie de inquietantes y dramáticos sucesos paranormales que cambiarán para siempre sus vidas.

El regreso de Ulises, la Odisea de Ralph Fiennes

El viernes se estrena la particular visión del productor y director Uberto Pasolini sobre la Odisea de Homero, un clásico que marcó su niñez y que ha centrado en el regreso de Ulises a Itaca diez años después del final de la guerra de Troya.

Con Ralph Fiennes en el papel del héroe griego, Juliette Binoche como Penélope, Charlie Plummer en el papel de Telémaco y Ángela Molina como la nodriza Euriclea, Pasolini revisa a través de la obra del poeta las consecuencias de la guerra sobre quienes la protagonizan y sus familias.

Shadow Force, emocionante thriller de acción

El cineasta Joe Carnahan (Juego de asesinos, El Equipo A), dirige esta película protagonizada por Omar Sy (Intocable, Lupin) y Kerry Washington (Scandal), en el papel de una pareja que lideraba una organización internacional de fuerzas especiales llamada Shadow Force.

Heidi. El rescate del lince, para nuevas generaciones

Este año se celebra el 50 aniversario del estreno en España de la serie de animación japonesa Heidi. Esta nueva animación, coproducida entre España, Alemania y Bélgica, busca conectar con el público actual, ofreciendo una historia fresca y emocionante que fomenta la valentía, la amistad y la conservación de la naturaleza.

Blue Sun Palace, premio en Cannes

El primer largometraje de Constance Tsang, premio del jurado de la Semana de la Crítica de Cannes, indaga en la vida cotidiana de dos inmigrantes chinas en el barrio de Queens (Nueva York) en el que la directora creció. Muchas de sus experiencias personales y familiares se traducen en la historia de Amy y Didi, trabajadoras de un salón de masajes cuyo nombre da título al film.

Tiburón blanco: La bestia del mar, miedo atávico

Película australiana dirigida por Kiah Roache-Turner y protagonizada por Mark Coles Smith, Joel Nankervis y Sam Delich. Tras un ataque brutal de las tropas japonesas, un pequeño grupo de reclutas queda varado en medio del mar de Timor. Sin provisiones ni forma de volver a casa, los soldados pronto descubrirán que un tiburón blanco con sed de sangre está siguiendo sus pasos muy de cerca.

Niki, la vida de una artista

Dirigida por la francesa Céline Sallette, la película nos cuenta la vida de Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, rebautizada como Niki, que se dedicó al arte desde mediados del siglo XX. Está protagonizada por Charlotte Le Bon (The White Lotus).