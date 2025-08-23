Daniel Day-Lewis sale del retiro gracias a su hijo Rowan: Así es el tráiler de 'Anemone'

Ya está aquí el esperado tráiler de Anemone, la película que marca el regreso de Daniel Day-Lewis a la actuación tras su anunciado retiro en 2017.

En esta historia cargada de tensión emocional, Sean Bean interpreta a dos hermanos enfrentados por viejas heridas familiares, mientras que Day-Lewis encarna a Ray Stoker, un hombre enigmático que regresa a casa después de décadas y cuyo pasado amenaza con reabrir cicatrices.

La cinta supone además el debut como director de Rowan Day-Lewis, hijo del legendario actor, quien coescribió el guion junto a su padre. El adelanto ofrece un vistazo a un relato sombrío y claustrofóbico: un soldado traumatizado, una cabaña azotada por la tormenta y un enfrentamiento verbal cargado de resentimiento entre Day-Lewis y Bean.

Con Anemone, Day-Lewis rompe su silencio desde Phantom Thread, la obra maestra de Paul Thomas Anderson con la que se despidió del cine. En aquel entonces, el actor aseguraba que se alejaba de la interpretación "para explorar el mundo de otra manera". Ocho años después, su regreso ha despertado enorme expectación entre cinéfilos y críticos.

Considerado uno de los intérpretes más grandes de su generación, Day-Lewis ha ganado tres premios Óscar a Mejor Actor por My Left Foot, There Will Be Blood y Lincoln, un logro que lo mantiene en un pedestal único dentro de la historia del cine.

Anemone llegará a las salas de cine en Estados Unidos el próximo 3 de octubre de 2025, en lo que promete ser uno de los estrenos más comentados del año.