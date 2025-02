Justin Baldoni, molesto tras la aparición de Ryan Reynolds y Blake Lively en SNL: "Su equipo legal podría usarla en su defensa"

En medio de una dura batalla legal y mediática entre Blake Lively y Justin Baldoni, la actriz ha reaparecido junto a su marido, Ryan Reynolds, en el programa especial por el 50 aniversario de Saturday Night Live, donde han deslumbrado en la alfombra roja irradiando una aparente serenidad y felicidad.

Durante esta batalla, ambas partes se han lanzado serias acusaciones y demandas, la más reciente ha sido la de Baldoni hacia la pareja reclamando 400 millones de dólares por extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad.

A pesar de esta complicada situación, Lively y Reynolds han querido mostrar un frente sólido y unido ante el público. De hecho, durante la gala, Reynolds ha bromeado sobre la situación legal en la que se encuentran ahora mismo, algo que varios de los espectadores han salido a criticar, alegando que las acusaciones de acoso sexual, extorsión y difamación no son temas con los que bromear.

Pero los espectadores no han sido los únicos molestos por esta broma. Según ha comentado una fuente a Page Six, Baldoni también estaría molesto con esta situación y "es muy posible que su equipo legal use esta reaparición pública para defenderlo".

"Justin se está tomando esta demanda con total seriedad y no está haciendo una burla pública de ella", comenta la fuente, haciendo referencia a la intervención de Reynolds en SNL.

Al parecer, dentro de la esfera de Hollywood, varias estrellas "piensan que la asistencia de Blake y Ryan al show del 50 aniversario de SNL no fue una buena imagen. Creen que deberían haberse quedado al margen de esta oportunidad", afirma la fuente.

Una segunda fuente también ha querido hablar sobre el tema alegando que la pareja "no se arrepiente de haber aparecido en el programa y fueron dos de las últimas personas en abandonar Studio 8H".

Justin Baldoni | Cordon Press

Continúa diciendo que "al principio, Blake tenía dudas sobre asistir al programa del 50 aniversario de SNL, pero finalmente se alegró de haber asistido y haberlo pasado muy bien".

Parece que ambos "están contentos de haber aparecido porque no tienen nada que ocultar ni ninguna razón para no hacerlo", explica.

Tocará esperar y ver si realmente este acto por parte de la pareja afectará realmente al desarrollo del caso y si el equipo legal de Baldoni lo usará a su favor para defenderlo ante las duras acusaciones de Lively y Reynolds.