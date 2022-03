Benedict Cumberbatch y la directora de 'El poder del perro' responden a las ofensivas críticas de Sam Elliott

Jane Campion, nominada al Oscar por su trabajo en 'El poder del perro', una de las películas del año, se ha pronunciado sobre los recientes comentarios del actor Sam Elliott sobre su film.

El intérprete de 77 años cargó en un podcast contra la película y su insulto al western, llamándola "trozo de mierda" y criticando el look de los cowboys comparándolos con strippers y también las "alusiones de homosexualidad" de la película.

Durante los DGA Awards, la directora ha tenido la oportunidad de responder tajante a los ataques con Variety.

"Lo siento, pero estaba siendo un poco un capullo. Él no es un cowboy, es un actor. El Oeste es un espacio de mitología y hay mucho espacio en el abanico. Creo que es un poco sexista", asegura muy clara.

"Cuando piensas en el número de increíbles westerns que se hicieron en España con Sergio Leone. Yo me considero a mí misma una creadora. Creo que él me ve como una mujer o algo menor en primer lugar, y no aprecio eso".

El protagonista del film, Benedict Cumberbatch, también se pronunció al respecto confesando que estaba "tratando muy fuerte de no decir nada sobre la extraña reacción que ocurrió el otro día", según Digital Spy.

"Sin intentar echar más leña al fuego, alguien realmente se ofendió... yo realmente no lo he escuchado así que no es justo que comente en detalle. Pero se quejaba de que el Oeste se retrataba de cierta manera. Esta gente existe en nuestro mundo. Sea en nuestra puerta o al final de la calle o alguien que conocemos en un bar o en un cmapo de deportes, hay agresión e ira y frustración, y una incapacidad de controlar quién eres en ese momento que causa daño a otra persona y a aquellos que le rodean", reflesiona Cumermatch.

"Este es un caso muy específico de represión, pero también debido a una intolerancia por esa verdadera identidad de Phil que no puede ser por completo. Cuando más miramos bajo la capa de la masculinidad tóxica y tratamos de descubrir sus raíces, más posibilidades tenemos de lidiar con ello cuando le ocurre a nuestros hijos", añade, refiriéndose a la trama de su personaje, un cowboy homosexual en el armario.

