La siguiente película de Aladdín será de terror: ¿Qué está pasando con la secuela?

El clásico de Disney Aladdín es una cinta imperecedera con una larga legión de fans a sus espaldas. La película de animación forma parte de la era dorada de la Casa del Ratón y, sin importar el paso de los años, el Genio de la lámpara, Abú, Alfombra y el ladrón con el rostro de Tom Cruise permanece en nuestros corazones. Tanto es así que, con la moda de los remakes de acción real, Guy Ritchie hizo una nueva adaptación que triunfó en taquilla (no tanto en crítica). Ahora bien, esto no es lo último que vamos a saber del personaje.

Tan pronto como se confirmó que la recaudación de Aladdín (2019) fue la esperada, se anunció una secuela en la que Will Smith repetiría en su mismo papel, así como el resto del elenco. Sin embargo, la producción lleva tiempo detenida, probablemente por las polémicas que rodean al actor de El príncipe de Bel-Air, y Ritchie está embarcado en otros proyectos. La película sigue en la lámpara y no sabemos cuándo alguien la acariciará para que salga a la luz.

El Genio de 'Aladdin' | Disney

Lo que sí se sabe es que Aladdín va a volver próximamente, aunque no en la versión que todos conocemos. En 2026 seremos testigos de su versión más oscura en dos películas de terror: Aladdin y Aladdin's Revenge. Así es: se abandona la vis cómica del Genio para presentarnos al personaje en una saga de dos partes donde ninguno de sus deseos saldrá como esperaba.

Esta reinterpretación de la fábula de Las mil y una noches, según ha comentado su director Brett Bentman a Bloody Disgusting, "es la historia de personas que querían cosas con tanta desesperación que lo pidieron sin pensar y todo se descontroló". La producción está en manos del propio director (B22) y, como es de esperar en este tipo de proyectos, se estrenará directamente en la pequeña pantalla.

Mena Massoud en 'Aladdin' | Disney

Cabe destacar que Aladdín no es el único personaje de la animación que ha saltado al género del terror gracias a la Serie B. De hecho, desde que los derechos de Mickey Mouse, Winnie the Pooh y otros similares se liberaron, la compañía Jagged Edge Productions ha creado su propio universo. Lo llaman Twisted Childhood Universe y este mismo año han estrenado cintas como Bambi: La venganza o Pter Pan: Pesadilla en Nunca Jamás. Es más, el próximo año tendrán su propia versión de Los Vengadores con Poohniverse: Monsters Assemble. ¡Que la fiesta no pare!

Así pues, mientras los seguidores de Aladdín en acción real esperan a que Disney vuelva a poner la máquina en funcionamiento, pueden consolarse con estos dos remakes de bajo presupuesto (si se atreven, claro).