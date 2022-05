El delicado juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard afronta las últimas sesiones antes de que sus protagonistas, y sus espectadores, obtengan la resolución que cambiará el rumbo de sus vidas.

Terribles revelaciones donde los actores se han declarado víctimas de violencia doméstica y maltrato físico han retumbado a lo largo de este más de mes y medio las paredes del condado de Fairfax, Virginia (EE.UU), entre las que también hemos podido escuchar los testimonios de numerosos testigos que han desfilado por el estrado que han cargado contra uno y contra otro.

En el caso de Depp, afirmaciones negativas como la de la exprotagonista, agente y gerente comercial del conocido actor que relató que era todo un desafío trabajar con él cuando, según los informes, las drogas y el alcohol mudaban su comportamiento.

Asimismo, la exagente del intérprete, Tracey Jacobs, alegó que su reputación profesional se vio afectada cuando comenzó a llegar impuntual a los proyectos, incluido 'Piratas del Caribe: La venganza de los muertos' por sus adicciones: ''A los equipos no les encanta sentarse durante horas y horas para que aparezca la estrella (...) La gente habló... y eso hizo que la gente se mostrara renuente a usarlo'', expresó.

Por su parte, Joel Mandel, su exagente comercial, se enteró de la versión sobre la que Jacobs había arrojado luz y afirmó que los hábitos de gasto de Depp se volvieron ''alarmantes'' en el año 2011, gastando miles de dólares en medicamentos recetados.

Unas declaraciones poco favorables para el protagonista de la famosa saga a las que se sumó también la declaración de Ellen Barkin, quien fuera pareja del actor en la década de los 90, en la que calificó al actor como ''celoso'' y ''controlador''.

Sin embargo, pese a lo que hemos podido escuchar a lo largo de estas semanas contra el intérprete durante el litigio, muchos otros rostros también han querido lanzar una lanza a favor del padre de Lily-Rose. Entre ellos, antiguos coprotagonistas que, tanto en un pasado como en la actualidad, han hecho públicos sus pareceres acerca de cómo es Johnny Depp en el trabajo y cómo es como persona.

Eva Green

Eva Green, coprotagonista de Depp en 'Piratas del Caribe', ha sido una de las que ha querido apoyar públicamente a su compañero durante el juicio.

''No tengo ninguna duda de que Johnny resurgirá con su buen nombre y su maravilloso corazón revelados al mundo, y la vida será mejor que nunca para él y su familia'', escribió la actriz este pasado jueves en su cuenta de Instagram.

Winona Ryder

Winona Ryder y Depp se conocieron en la premier de 'Gran Bola', sin embargo, su amor se forjó meses más tarde cuando ambos protagonizaron 'Eduardo Manonstijeras' en 1990.

La dos veces nominada al Oscar y estrella de 'Stranger Things' ha sido otra de las que, desde que comenzara el crudo enfrentamiento, ha salido en defensa de su expareja.

''La idea de que sea una persona increíblemente violenta es lo más lejano a al Johnny que conocí y al que quise. Realmente sólo le conozco como un buen hombre, increíblemente cariñoso, un tipo extremadamente atento que siempre fue muy protector tanto de mí como de otras personas, y me sentí muy segura junto a él. No quiero llamar mentiroso a nadie pero según mi experiencia con Johnny hace imposible creer que esas acusaciones horribles sean verdad'', expresó en 2020 en una carta a la que tuvo acceso el medio 'The Blast'.

Orlando Bloom

Los actores coincidieron en 'The Curse of the Black Pearl' en el año 2003. Una experiencia que, tal y como le confesó Orlando Bloom a 'BBC', fue de lo más divertido que ha vivido.

''Pude trabajar con uno de mis héroes, Johnny Depp, y ver cómo hace negocios, lo que fue realmente inspirador para mí en esta etapa de mi carrera'', expresó.

Asimismo, también quiso alabar el talento e implicación del actor en su carrera: ''Sabía que aportaría algo único, como siempre lo hace con sus papeles. Simplemente no sabía qué sería cuando lo vi, fue fantástico''.

Angelina Jolie

Angelina y Johnny trabajaron juntos en 'The Tourist' en 2010 y, por aquel entonces, la intérprete le aseguró a la prensa: ''Él es un tipo tan agradable. Es tan divertido y tan divertido pasar el rato con él''.

''Él no es solo alguien que está haciendo estas (películas) divertidas; es un verdadero artista experimental, de sentimientos profundos, que da mucho y es muy amable en el set con todos y con sus compañeros actores. Es simplemente un placer'', comentó en ese momento.

Anne Hathaway

Ambos dieron vida a sus respectivos personajes en 'Alicia en el país de las maravillas' y en 'Alicia a través del espejo'.

La ganadora al Oscar por 'Los Miserables', Anne Hathaway, dijo en el año 2010 que ''él es una persona tan real como tú puedes ser. Él es, creo, exactamente quien sería si nada de esta fama le hubiera sucedido'', y continuó elogiando su comportamiento: ''Eso lo admiro mucho, no es solo que no se le haya subido a la cabeza, sino que no lo ha cambiado ni un ápice, y creo que eso es extraordinario''.

Penélope Cruz

Penélope Cruz conoció a Johnny Depp cuando saltó a Hollywood con tan solo 19 años y desde entonces ambos han presumido de una bonita y estrecha amistad.

La famosa intérprete también se ha sumado estos últimos años a las denuncias públicas defendiendo al actor: ''Han pasado muchos años y no solo he hecho tres películas con él, sino que también cuento con él como un gran amigo. Siempre me ha impresionado su amabilidad, su mente brillante, su talento y su peculiar sentido del humor'', recoge la declaración escrita que obtuvo 'The Blast'.

''He visto a Johnny en muchas situaciones y siempre ha sido amable con todo el mundo. Es una de las personas más generosas que conozco (...) Le queremos mucho y me siento agradecida de tener a alguien tan especial en nuestras vidas'', añadió.

Sobre compartir set con él, Pe lo tiene claro: ''Extrañé trabajar con él durante todos esos años porque tuvimos una gran experiencia cuando estábamos filmando 'Blow''', le dijo a 'Access Hollywood' a través de 'Digital Spy' sobre la colaboración de ambos en 2001.

También resaltó entonces lo mucho que le hacía reír: ''Nuestro problema es que no podemos parar de reír (...) Eso realmente puede convertirse en un problema a veces con nosotros porque algunos días no pudimos controlarnos. Siempre digo que es un buen problema porque, al final, eso se reflejará en la química de (nuestros) personajes''.

Kevin McNally

El que interpretara a Joshamee Gibbs en la saga fílmica, Kevin McNally, aseguró en una entrevista concedida en 2021 a 'LADbible' que nunca había visto ''un indicio de algún lado oscuro en Johnny''.

''Veo a un gran humanitario y a un hermoso ser humano. No veo ningún impedimento para que regrese y haga de Jack Sparrow'', expresó.

Keira Knightley

Keira Knightley también coincidió con Depp en 'Piratas del Caribe'. La actriz, al igual que Penélope Cruz, le hizo saber a 'IGN' en 2003 lo difícil que les resultaba a ambos rodar escenas sin reírse.

''Él es genial. Es realmente extraño, porque es una gran estrella de Hollywood, pero es un tipo muy agradable (...) Estábamos en el vagón de servicios de artesanía y él preparaba una taza de té y charlábamos y nos reíamos, y luego hacíamos una escena. Es realmente, realmente, realmente encantador'', dijo.

''Es uno de los únicos actores en este momento que asumirá esos enormes riesgos, y fue un riesgo. Tiene las pelotas para interpretar un papel como ese, y creo que eso es brillante'', relató.

AnnaSophia Robb

Nueve años tenía AnnaSophia Robb cuando comenzó a rodar junto a Depp en 2005 'Charlie y la fábrica de chocolate' de Tim Burton.

''Tiene los pies en la tierra y trata a todos con el mismo respeto (...) Te habla y hace bromas. Pequeñas cosas simples que te hacen sentir cómodo y no como 'Oh, Dios mío, es Johnny Depp'. Es como, 'Oh, es Johnny''', dijo la actriz en una entrevista con 'Female'.

Kaya Scodelario

La actriz brasileña, Kaya Scodelario, se sinceró sobre cómo Johnny Depp tomó un papel fundamental a la hora de poder interpretar su papel.

''Estábamos recostados sobre un trozo de pantalla verde y tuvimos que fingir que nos caíamos'', le confesó a 'Evening Standard' en el año 2017 sobre la franquicia de 'Piratas del Caribe'.

''No sabía qué diablos iba a hacer, y miré hacia arriba, hacia él y tan pronto como dijeron 'acción', él estaba completamente comprometido, no le importaba si lo hacía parecer tonto o extraño (...) Eso me inspiró a soltarme y salir de mi mente'', comentó sobre cómo le ayudó.

Julieta Lewis

Junto a Leonardo Di Caprio, Julieta Lewis y Depp protagonizaron 'What's Eating Gilbert Grape' en 1993.

''Johnny se degrada a sí mismo. ¿Es esa la palabra correcta? De todos modos, a veces se degrada demasiado a sí mismo'', dijo entonces la intérprete a 'LA Times'.

