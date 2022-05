Los spoilers de 'Aquaman 2' que se han revelado por la polémica con Amber Heard en el juicio con Johnny Depp

Ha pasado mes y medio desde que el juicio que enfrenta a Amber Heard y a Johnny Depp viera su inicio y las escabrosas revelaciones que retumban en las paredes del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU) no cesan.

Un litigio que si en algo repercutirá con certeza es en las respectivas carreras profesionales de los actores: si bien el protagonista de 'Piratas del Caribe' fue despedido de grandes sagas, cada vez son más los que piden que destronen a la joven de 36 años del que probablemente sea su papel más relevante.

Recientemente, la intérprete testificó que Warner Bros redujo sus escenas en 'Aquaman 2' debido a una ''campaña difamatoria'' por parte del equipo legal de su exmarido: ''Me dieron un guion y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que, básicamente, habían limitado gran parte de mi papel", expresó durante su tercer día de comparecencia.

Una declaración que hace entonces pensar que su participación a lo largo de la secuela tendría una duración de 10 minutos pese a figurar en el reparto principal dando vida a la superheroína Mera.

Desde su testimonio, rostros significativos se han pronunciado respecto al tema. Por su parte, la agente de la actriz, Jessica Kovacevic, confirmó que el estudio casi la sustituye de la cinta por la ''falta de química'' con Jason Momoa, mientras que el presidente de DC Films, Walter Hamada, intervino en el tribunal a través de un vídeo grabado para desmentir la declaración de Heard.

Kathryn Arnold asegura que el guion de Amber Heard sí fue ''drásticamente'' reducido

Quien se ha subido al estrado en esta ocasión ha sido la exproductora de Hollywood, Kathryn Arnold, para hablar sobre la polémica generada en torno a la presunta disminución del rol de Amber en 'Aquaman and The Last Kingdom'. Unas palabras que, inevitablemente, han venido de la mano de ciertos spoilers del film.

''Creo que en el primer acto de la película, ella estaba herida de alguna manera o tenía que ver con el bebé'', relata en referencia al spoiler del que ya se llevaba un tiempo rumoreando acerca del bebé de Mera y Aquaman.

''No lo sé exactamente, solo me guío por lo que me dijo la señora Heard, que ella termina en el hospital al principio de la nueva 'Aquaman 2' y no sale realmente hasta el final para cerrar las cosas. Pero todas las interacciones con Momoa y las escenas de ficción fueron eliminadas'', apunta 'ComicBook'.

Respecto al supuesto drástico recorte, Arnold ha salido en defensa de la actriz asegurando que en el primer guion de la cinta su personaje tenía más protagonismo: ''Parte de lo que funcionó bien en 'Aquaman' no fueron sólo las secuencias de acción, sino tener un personaje femenino fuerte que tiene una relación con un personaje masculino fuerte, es muy empoderador'', reveló.

''Según la Sra. Heard, cuando leyó el primer guion de 'Aquaman 2', tenía un fuerte arco romántico en toda la película y también tenía algunas grandes secuencias de acción al final de la historia en ese guion. Su presencia era predominante en todo el guion de 'Aquaman 2' cuando lo leyó por primera vez'', continuó explicando la exproductora.

Atendiendo al testimonio de Kathryn, Amber Heard no habría tenido ningún tipo de noticia más por parte de DC y Warner hasta que no obtuvo el guion definitivo: ''No recibía los guiones cuando sus compañeros sí los recibían. Se enteró a través de sus agentes. Y luego, cuando recibió el guion, lo redujeron drásticamente con respecto al primero. En la primera parte de la película (...) la meten en el hospital, y prácticamente ahí la dejan, y luego iba a hacer una secuencia de acción al final".

Una secuencia que, según expone, ''fue recortada, se la quitaron'' pese a que la ex de Depp, según testifica la declarante, ''entrenó cinco horas al día durante varios meses para esta gran secuencia de acción. Y luego, cuando llegó el momento sucedieron dos cosas. Una fue que el diseñador de vestuario le dijo 'No sé qué pasó con tu parte, la han recortado'''.

