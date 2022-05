Antes de conocer a Johnny Depp, Amber Heard mantuvo una relación sentimental con la fotógrafa Tasya Van Ree. La pareja terminó en 2012, aparentemente, de una forma pacífica. Sin embargo, hace unos años se dio a conocer un incidente que habrían protagonizado en 2009 en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

La actriz fue detenida por una presunta agresión a su expareja tras una fuerte discusión, aunque sus cargos fueron retirados por temas burocráticos, como te recordamos en el vídeo de arriba.

La escasez de testigos y de registros del suceso no habían brindado hasta ahora una historia clara de lo ocurrido. Y es que, los abogados de Johnny Depp han contado con una testigo de aquel día, la policía Beverly Leonard, quien ha compadecido de forma telemática.

A pesar de que no han confirmado la identidad de la compañera con la que iba Heard, el incidente descrito da a entender que Tasya Van Ree iba con la actriz.

"Estaba en el área de recogida de maletas y la observé con una compañera de viaje. Tuvieron un altercado en el que la Sra. Heard agarró a su compañera y le quitó algo del cuello. En ese momento, me levanté y me acerqué para tratar de parar lo que parecía ser una pelea", ha recordado Leonard. "Llamé a un compañero para que me ayudara. Me interpuse entre ellas y las separé, impidiendo que hubiera más lesiones".

"La Sra. Heard se mostró agresiva con su compañera de viaje, agarrándola del brazo y quitándole un collar. Observé que lo tenía en la mano", añadió la funcionaria. "Parecía no estar muy estable, tenía los ojos borrosos y llorosos, y pude oler a alcohol", dijo la policía sobre Amber Heard.

Asimismo, ha explicado que pudo apreciar "una quemadura en el cuello" de la acompañante de Heard: "Como una quemadura de cuerda al quitársela".

Los abogados de la intérprete quisieron quitar mérito a las declaraciones de esta testigo al asegurar que pretendía fama, al igual que dijeron al exempleado de TMZ. Pero Leonard respondió que "no tenía ningún deseo de aparecer en televisión".

Las palabras de la ex de Amber Heard por lo sucedido

En su día, Van Ree defendió a Heard en un comunicado asegurando que el suceso fue "malinterpretado" y "exagerado": "Amber fue acusada injustamente por un incidente que fue malinterpretado y exagerado por dos personas en una relación de poder".

La fotógrafa la definió como una mujer "brillante y honesta": "Es desalentador que la integridad y la historia de Amber estén siendo cuestionadas una vez más. Amber es una mujer brillante, honesta y hermosa y tengo el mayor respeto por ella".

Por su parte, Heard señaló que esos cargos fueron "ridículos" y se tergiversaron: "No hubo violencia física, ni abuso físico y cero violencia doméstica entre nosotras".

