Ya hemos pasado el ecuador del juicio que enfrenta a Amber Heard y a Johnny Depp por difamación. Un litigio que desde que comenzara casi a mediados del pasado mes de abril ha estado protagonizado por escabrosas declaraciones donde los actores se han declarado víctimas de violencia doméstica y maltrato físico.

Una cruda batalla legal en la que numerosos rostros se han subido al estrado del condado de Fairfax (Virginia) para arrojar luz sobre sus testimonios y versiones, así como también muchos otros han querido dejar, más allá de las paredes de los juzgados, reflejada su opinión.

Y es que, desde que esta viera su inicio se ha formado un juicio mediático paralelo donde tanto personajes públicos como usuarios anónimos han ido dejando sus posturas en sociedad.

Tanto los protagonistas de la historia como sus seres queridos están siendo analizados al dedillo, algo que ha hecho que muchos se pregunten por qué Lily-Rose, la hija del protagonista de 'Piratas del Caribe', no se ha pronunciado desde que comenzara el enfrentamiento legal.

Su inexistente movimiento en redes desde el 9 de abril ha hecho que reciba numerosos comentarios de odio en su última publicación, exigiéndole que rompa su silencio sobre el caso judicial de su padre.

Ante la cantidad de desafortunados mensajes que ha recibido la joven que en pocos días cumplirá 23 años, muchos han sido los fanáticos que han querido salir en su defensa: ''Ella no te debe NADA y no necesita hacer NADA... deja de acosarla'', expresó un usuario en respuesta a uno de los comentarios donde le pedían que hablara.

''Ignora el amor del odio. Sabemos que apoyas a tu papá, no todo tiene que ser tan público'' o ''Johnny no querría que todos ustedes atacaran a su hija. Ella no ha hecho nada para merecer que todos la ataquen. ¡Sean mejores humanos!'', comentaron dos internautas más en el mismo post de Instagram.

Sin embargo, tanto el odio como la defensa también se han extrapolado a Twitter, donde los fans han vuelto a sacar la cara por la hija de Vanessa Paradis: ''Si realmente apoyaran a Johnny, no acosarían a su HIJA, pero no, solo quieren una excusa para ser misóginos'' o ''Lily-Rose Depp es conocida por mantener su privacidad. Y la gente debe respetar eso... Ella no le debe nada a nadie así que déjenla en paz'', se puede leer en la última red social mencionada.

Lily-Rose Depp salió en defensa de su padre en 2016

Sin embargo, pese al silencio sepulcral por el que Lily-Rose ha optado por llevar la situación, la primogénita del intérprete sí defendió en un pasado a su padre. Fue en una publicación que compartió en Instagram en el año 2016 y que posteriormente fue eliminada desde donde quiso alzar su voz.

''Mi papá es la persona más dulce y amorosa que conozco, no ha sido más que un padre maravilloso para mi hermano pequeño y para mí, y todos los que lo conocen dirían lo mismo'', se podía leer entonces.

