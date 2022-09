Tras triunfar en Hollywood, Ana de Armas ha regresado a España. La visita de la actriz durante las 70 edición del Festival de San Sebastián ha acaparado toda la atención.

Actualmente se encuentra promocionando 'Blonde , película en la que interpreta a la icónica leyenda del cine Marilyn Monroe, en un papel que según aseguran los expertos podría llevarla hasta los Oscars. Sin embargo, muchos se preguntan las razones por las que ya nunca trabaja en nuestro país.

Durante la rueda de prensa de la película contestó a esta cuestión: "No lo había ni pensado, aún tengo esperanzas de trabajar en España, pero no he recibido ninguna oportunidad, si no ha pasado no es porque no haya querido, no he querido vengarme de nadie, al contrario, me encantaría".

A pesar de su salto internacional, sigue siendo recordada por su comienzos en la televisión nacional, gracias a la popular serie de Antena 3, 'El Internado'. Poco después Ana se embarcó en un viaje a Hollywood.

Ana de Armas en el Festival de San Sebastín 2022 | gtres

Una nueva perspectiva de Marilyn Monroe

"La gran idea visual de la película es que no vemos el mundo sino el drama que proyectamos al mundo", señalaba el director de la película Andrew Dominik. "La ventaja de hacer eso con una figura tan fotografiada como Marilyn es que hay un recuerdo visual, imágenes que nos resultan familiares, que ya tienen un significado para nosotros; lo que hacemos es distorsionar ese significado y darle uno nuevo acorde a ese drama".

Ana de Armas ha asegurado que la película ofrece un nuevo punto de vista de la idealizada figura de la artista que conocemos. "Fue un trabajo muy inmersivo, con mucho tiempo de investigación y observación y muchas conversaciones con Andrew", comentaba.

Ana de Armas en 'Blonde' | Netflix

Además ha hecho hincapié en la poca importancia que le da a las críticas que han tildado a la película de ser demasiado sexual o lasciva: "El desnudo se usa para expresar vulnerabilidad o rabia, no siento que la película induzca a un deseo hacia ella, creo que es lo contrario, si alguien lo ve así es su problema", ha rematado.

La película, producida por Netflix llegará a la plataforma el 28 de septiembre, se basa en el libro de Joyce Carol Oates. Una biografía ficcionada que muestra una voz interior de Marilyn a partir de los sucesos más destacados y traumáticos de su vida.

