Ana de Armas se sincera sobre lo más "horrible" de su relación con Ben Affleck

Ana de Armas y Ben Affleck se conocieron rodando 'Deep Water' en 2019. La atracción entre ambos se hizo palpable desde que coincidieron en el set pero no fue hasta el el verano tras la pandemia de 2020 cuando se confirmó que estaban juntos.

Aunque, poco más de un año después, en el invierno de 2021, se dio por finalizada. Entonces una fuente cercana aseguró que se dejaban por estar "en diferentes momentos de sus vidas". Desde entonces han seguido caminos separados: Ben Affleck retomó su romance con Jennifer López y a Ana de Armas se le ha conocido un nuevo novio, el ejecutivo de Tinder Paul Boudakadakis.

Ahora, la actriz de 'Puñales por la espalda' ha hablado de lo "horrible" que fue la relación en algunos aspectos, en una entrevista a 'Elle', en la que cuenta cómo fue aquel romance perseguido por cámaras y paparazzis. Una situación que se sumaba al desapego que Ana de Armas dice sentir por Los Ángeles: "Fue una de las razones que me hizo marcharme".

Ana de Armas y Ben Affleck | Gtres

Ha confesado cómo la ruptura fue lo que le animó a abandonar la ciudad californiana, y cree que fue una buena decisión: "Pasar por la ruptura confirmó lo que yo pensaba. Este no es el sitio para mí". En referencia a la persecución de las cámaras, comenta: "Empezó a ser un poco demasiado. No hay escapatoria allí, no hay forma de salir".

"Es una ciudad que te mantiene ansiosa. Siempre sientes que te falta algo, algo que no está", ha dicho sobre su vida en Hollywood, a la que acabó dando un portazo cuando lo dejó con Affleck, aunque no se ha alejado de la industria y tiene una agenda llena de proyectos y grandes producciones, que le llegan a su casa en Nueva York: "A veces me gusta vivir en los Estados Unidos, pero otras echo de menos Europa".

Se ha pronunciado también sobre cómo ve el mundo del cine en estos días, y afirma que le gustaría ampliar su carrera con labores de producción, centrándose en asegurar la diversidad en sus películas. "Definitivamente, está cambiando. Está mejorando, pero desde mi posición es difícil saberlo, sé que no es igual para todo el mundo".

"Y parece que eso está saliendo de los directores, esa diversidad se ha convertido en algo obligatorio. Gracias a Dios, hay que hacer lo correcto", ha añadido la actriz.

