Ana de Armas se sincera sobre cómo fue grabar las escenas de sexo y abusos de 'Blonde'

Bajo la dirección de Andrew Dominik, Ana de Armas se ha puesto manos a la obra para ofrecer el mejor tributo a la inigualable Marilyn Monroe.

La película, que se estrenó en cines el 16 de septiembre y llegará a Netflix el próximo 28, es todo un reto. Y es que imitar al icono más representativo de la industria de los años 50 no es tarea fácil.

La historia de Marilyn está rejida por varios episodios traumáticos de su vida y, la tarea de esta bio-pic es precisamente llevarlos fuera de la sombra para que todos los conozcan y revaloricen la vida de la actriz.

Durante casi tres horas de película, Dominik nos concede a la Marilyn Monroe más verdadera y, con ella, sus traumas. Así, Ana de Armas se pone en su piel para contar algunas escenas que marcarían la vida de cualquiera.

Ana de Armas en 'Blonde' | Netflix

Entre ellas, la actriz cubana tendrá que representar cómo Marilyn Monroe fue víctima de los abusos sexuales de Daryl F. Zanuck, cómo sufrió un aborto forzado y también cómo le practicó sexo oral a John F. Kennedy.

Sin duda, estas escenas no son fáciles de grabar y pueden hacer sentir a la actriz en cuestión en una posición incómoda. Ahora, por primera vez, en una entrevista con Variey, Ana de Armas se ha sincerado sobre cómo fue grabarlas.

Cómo fue grabar las escenas más íntimas de 'Blonde' para Ana de Armas

La actriz que cuando era joven se trasladó a Madrid para estudiar interpretación ha dejado claro que "no tuve miedo" porque se sentía "en un entorno seguro".

"Tuvimos cientos de conversaciones sobre estas escenas. Todos sentían un profundo respeto por la película", aseguraba.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en 'Blonde' | Netflix

Ana de Armas se sentía en "control" y no le resultaba incómodo, aunque eran escenas muy duras: "Para la gente es más difícil de ver esas escenas que para mí hacerlos porque entendí lo que estaba haciendo y me sentí muy protegida y segura".

Sin embargo, de cara al público todo cambia, pues la actriz teme que sus escenas de desnudos se vayan a viralizar fuera del contexto de la película: "Sé lo que se va a volver viral y es repugnante".

"Realmente no puedes controlar lo que hacen y cómo sacan las cosas de contexto. No me gusta pensar en el futuro de esas escenas", confesaba a Variety.

